Делобанк реализовал возможность подключения эквайринга без открытия расчетного счета

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Делобанк (банковская группа СКБ-банка) реализовал возможность подключения эквайринга без открытия расчетного счета и дополнительных комиссий, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Новый функционал подойдет клиентам, которые уже имеют расчетный счет в другом банке, но условия эквайринга там являются неподходящими, дорогостоящими или сервис неудобен в использовании, либо в обслуживающем банке услуга эквайринга не предоставляется», — говорится в сообщении.



Эквайринг без открытия расчетного счета также доступен по партнерской программе для банков, где нет собственного эквайринга. Услуга будет полезна банкам, которые не готовы разрабатывать и поддерживать собственный продукт или не имеют лицензии на эквайринг.



«Спрос на прием безналичных платежей за последний год вырос в разы. Сегодня сложно представить торговую точку без терминала для приема оплаты по картам. Ведь не принимать оплату по картам — это терять до 75% клиентов. Мы упростили подключение эквайринга для предпринимателей и даем всем возможность подключить его без открытия расчетного счета», — добавила директор Делобанка Ирина Кузьмина.



Узнать подробности об услуге и подключить эквайринг можно на сайте Делобанка либо по телефону службы заботы о клиентах 8 800 5000 700.