«От лозунгов к решениям»

Депутаты Екатеринбургской городской думы 9 февраля 2021 года проголосовали за назначение Алексея Орлова главой города. На всю процедуру ушло менее полутора часов. Сначала основной кандидат на должность градоначальника представил свою программу. Затем состоялось голосование. Программы двух других претендентов, рекомендованных также гордуме к рассмотрению, депутатов не заинтересовали.



Напомним, смена руководства Екатеринбурга произошла 22 декабря 2020 года. Глава города Александр Высокинский в этот день обратился к гордуме с просьбой о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу (впоследствии он перешел на пост первого замглавы губернатора). Депутаты приняли отставку градоначальника. Врио главы муниципалитета на 1,5 месяца стал Алексей Орлов, недавно перешедший на пост первого замглавы Екатеринбурга. До этого А. Орлов долгое время проработал в качестве первого заместителя губернатора Свердловской области.







В день отставки А. Высокинского был объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга. К первому дню заседания конкурсной комиссии в конце января 2021 года заявились 44 человека.



Уже к 3 февраля 2021 года комиссия объявила имена трех претендентов, которые будут вынесены на рассмотрение гордумы. Ими стали врио главы города Алексей Орлов (его комиссия рекомендовала к назначению на пост градоначальника), глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и депутат свердловского Заксобрания Михаил Зубарев.



«В целом профессиональный уровень кандидатов был высок. Среди кандидатов есть немало неравнодушных, готовых к общественной и профессиональной деятельности людей, любящих и знающих Екатеринбург. Считаю, что помимо тех конкурсантов, которые были представлены в думу, среди конкурсантов есть люди, которые достойно представили себя и свою программу. Они являются кадровым резервом Екатеринбурга и Свердловской области», — сказал 9 февраля 2021 года на заседании гордумы член конкурсной комиссии председатель облизбиркома Валерий Чайников.







Особо представитель конкурсной комиссии отметил программы нескольких претендентов, которые не попали в окончательный список, но могут быть включены в кадровый резерв города и области. В первую очередь его слова можно отнести к директору компании «Дорстрой-Экотехнологии» Марии Штань. Общественница и предприниматель публично презентовала собственную программу развития Екатеринбурга и единственная из не попавших на Думу претендентов набрала два голоса членов отборочной комиссии.



В ходе самого заседания гордумы было принято решение заслушать программу основного претендента Алексея Орлова под названием «Пять Д». В своем проекте будущий градоначальник предложил развивать несколько направлений: создание на базе Екатеринбурга центра мировых коммуникаций, развивать новые архитектурные решения и строить базу для новой экономики.



Остановившись на вопросах строительства, кандидат отметил, что власти Екатеринбурга намерены в дальнейшем поддерживать проекты по реновации кварталов для создания современной городской среды.







Вдобавок А. Орлов напомнил о концепции «умного города», которая была презентована, когда Екатеринбург боролся за право принятия международной выставки «Экспо-2025».



«Я ставлю перед собой задачу сохранить и преумножить лидерство города в регионе, России и мире. Необходимо переходить от лозунгов к практическим решениям. Сервис услуг и обратная связь должны быть доступны для каждого гражданина. Также между горожанами, бизнесом и властью необходимо сформировать доверие», — резюмировал Алексей Орлов.



Представляя решение проблем хозяйственной части Екатеринбурга, А. Орлов отметил, что он, будучи первым замгубернатора, входил в рабочие группы, которые занимались «болевыми» точками города. По его мнению, такие вопросы, как обновление трамвайного парка или недостаток мест в школах и детских садах, необходимо решать через проекты государственно-частного партнерства.



«Администрация Екатеринбурга уже сделала первые шаги в данном направлении. И у нас в стране на основе государственно-частного партнерства есть проекты», — отметил А. Орлов.







Также он напомнил, что с недавнего времени уже заключено концессионное соглашение о передаче трамвайного парка в управление коммерческой структуре. По планам городских властей это ускорит модернизацию рельсового транспорта при наличии федеральных субсидий.



Представленную программу депутаты практически не обсуждали. Дальнейшее общение А. Орлова с народными избранниками прошло в формате уточняющих вопросов. В основном они касались проблем отдельных территорий, к которым были прикреплены депутаты.



Спустя полтора часа после презентации программы и общения с Алексеем Орловым депутаты проголосовали за его назначение главой города. Данное решение поддержал 31 участник заседания.



Фото предоставлены пресс-службой Екатеринбургской городской думы