«Россети Урал» — «Пермэнерго» восстановили электроснабжение части микрорайона «Парковый» в Перми

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части микрорайона «Парковый» в Перми после случившегося утром технологического инцидента.



Как сообщает пресс-служба компании, сегодня утром произошло нарушение электроснабжения части жилых многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне «Парковый» по улицам Куфонина, Подлесной, Строителей и проспекту Парковый, а также нескольких социально значимых объектов. Всего в зону технологического инцидента попало порядка 3 тыс. человек. Причиной инцидента стало технологическое нарушение на подстанции 110/10 кВ «Заостровка».



Специалисты филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» оперативно приступили к устранению последствий инцидента. Восстановление электроснабжения происходило поэтапно. В течение часа энергетики вернули свет в дома большей части потребителей. К 10 часам местного времени энергетики «Россети Урал» восстановили электроснабжение всех жителей микрорайона «Парковый» по резервным схемам в полном объеме.



«В ликвидации нештатной ситуации было задействовано три бригады и три единицы спецтехники пермского подразделения «Россети Урал». Свет в дома жителей Перми специалисты энергокомпании вернули менее чем за два часа», — говорится в сообщении.



Отмечается, что для расследования технологических причин нарушения электроснабжения в филиале «Пермэнерго» создана специальная комиссия. Ситуация находится под полным контролем электросетевой компании.