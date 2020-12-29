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Уровень смертности в Свердловской области в 2020 году вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Уровень смертности в Свердловской области в 2020 году вырос на 17% в сравнении с 2019 годом, следует из материалов Росстата.

За прошлый год в регионе был зарегистрирован 67 тыс. 381 умерший. Естественная убыль населения на Среднем Урале в 2020 году выросла вдвое в сравнении с предыдущим годом. Если в 2019 году население обрасти сократилось на 11 тыс. 298 человек, то в 2020 году — на 23 тыс. 390 человек.

В целом по Уральскому федеральному округу уровень смертности вырос на 18,4%, зарегистрировано 171 тыс. 335 смертей.

В России смертность с января по декабрь 2020 года выросла на 18%. Общее количество умерших составило 323 тыс. 802 человека. Из них 86,5 тыс. человек скончались из-за коронавирусной инфекции. Население страны за год сократилось на 688 тыс. 729 человек.

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