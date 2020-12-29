УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Уровень смертности в Свердловской области в 2020 году вырос на 17% в сравнении с 2019 годом, следует из материалов Росстата.
За прошлый год в регионе был зарегистрирован 67 тыс. 381 умерший. Естественная убыль населения на Среднем Урале в 2020 году выросла вдвое в сравнении с предыдущим годом. Если в 2019 году население обрасти сократилось на 11 тыс. 298 человек, то в 2020 году — на 23 тыс. 390 человек.
В целом по Уральскому федеральному округу уровень смертности вырос на 18,4%, зарегистрировано 171 тыс. 335 смертей.
В России смертность с января по декабрь 2020 года выросла на 18%. Общее количество умерших составило 323 тыс. 802 человека. Из них 86,5 тыс. человек скончались из-за коронавирусной инфекции. Население страны за год сократилось на 688 тыс. 729 человек.
Уровень смертности в Свердловской области в ноябре 2020 года вырос на 63,5% к уровню прошлого года, следует из ...29.12.2020 Уровень смертности в Свердловской области в ноябре 2020 года вырос на 63,5%
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Уровень смертности в Свердловской области в ноябре 2020 года вырос на 63,5% к уровню ...09.11.2020 Убыль населения в России в 2020 году выросла на 30%
УрБК, Москва, 09.11.2020. Убыль населения в России по итогам первой половины 2020 года выросла на 30% по сравнению с ...10.09.2020 Убыль населения в Свердловской области в 2020 году выросла на 65%
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. В Свердловской области по итогам июля 2020 года естественная убыль населения выросла на ...05.09.2020 Уровень смертности в Свердловской области по итогам июля 2020 года вырос на 45,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2020. Уровень смертности в Свердловской области по итогам июля 2020 года вырос на 45,5% (+2 ...