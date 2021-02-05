Житель Верхней Пышмы перевел телефонным мошенникам 2 млн 375 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Екатеринбурге очередной жертвой телефонных мошенников стал житель Верхней Пышмы 1951 года рождения. По их указаниям мужчина перевел на неизвестные счета сбережения в сумме 375 тыс. руб. и оформил кредит в сумме 2 млн руб., которые также перечислил злоумышленникам.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, телефонные мошенники представились сотрудниками банка.



«Незнакомец под видом сотрудника банка сообщил собеседнику, что на его имя пытаются оформить кредит, и, чтобы обезопасить денежные средства, необходимо обналичить деньги, а затем перевести их на указанные лжебанкиром счета. После того как заявитель выполнил все указания, неизвестные сообщили ему о необходимости оформить новую кредитную заявку на максимально возможную сумму, чтобы якобы аннулировать предыдущие заявки, а полученные заемные средства зачислить на «защищенный» счет», — рассказали в полиции.



Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 2 млн 375 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.



Как ранее сообщал УрБК, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд руб., из которых только 66 млрд руб. россияне перевели лжесотрудникам банков.