ФАС зафиксировала повышение стоимости бензина марки АИ-92 (93) на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 25 по 31 января 2021 выросла на 2 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 22,03 руб.
Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также увеличилась. Так, его стоимость стала больше на 3 коп. и составляет 49,67 руб.
Цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 11 коп., до 43,06 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 10 коп., до 46,27 руб.
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