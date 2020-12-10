Строительство новой трамвайной ветки из района Академический начнется во II полугодии 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Строительство новой трамвайной линии из района Академический в Екатеринбурге начнется во II полугодии 2021 года. Полностью работы будут завершены в 2023 году, к празднованию 300-летия города.



О планируемом запуске первого трамвая из Академического в 2023 году сегодня во время заседания депутатской группы «Содействие развитию восьмого района» сообщил замглавы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.



По его словам, муниципальный конкурс по строительству трамвайной ветки от ул. Академика Парина до существующего трамвайного кольца на ул. Волгоградской будет проведен в I полугодии 2021 года. Непосредственно к строительству объекта рабочие приступят во второй половине 2021 года.



Стоимость реализации проекта составит 2 млрд 882 млн руб. 95% из этой суммы будет выделено из средств федерального и областного бюджетов, 5% — из бюджета города Екатеринбурга.



«Трамвайные пути будут проложены по обособленной территории, для того чтобы не ограничивать движение автомобильного транспорта. Первая очередь строительства трамвайной ветки из Академического до ул. Волгоградской будет введена в эксплуатацию в 2023 году, тогда же будет запущен первый трамвай», — сообщил А. Бирюлин.



По словам председателя совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктора Киселева, компания-застройщик уделяет большое внимание развитию социальной сферы и улично-дорожной сети в районе.



«Без социальной сферы, без дорожной сети невозможна комфортная жизнь наших жителей. Все делается совместно с городом. Мы распределяем свои обязанности. Всю дорожную сеть мы стараемся проектировать самостоятельно. Что касается трамвая, то мы не просто проектировали трамвайную линию — в Екатеринбурге была создана группа, состоящая не только из представителей «РСГ-Академическое» и сотрудников администрации. Туда были приглашены различные представители общественности, для того чтобы создать не сам маршрут, а обсудить, как его обустроить, для того чтобы ездить на трамвае было удобно», — рассказал В. Киселев.



Отметим, что застройку Академического района в Екатеринбурге в рамках проекта комплексного освоения территории ведет АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС). В декабре 2019 года депутаты регионального Заксобрания одобрили решение о создании на базе Академического восьмого района Екатеринбурга. В мае 2020 года состоялось электронное голосование о названии новой территориально-административной единицы. Более 94% опрошенных екатеринбуржцев согласились с тем, что район следует наименовать «Академический». В октябре текущего года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении восьмому району города наименования «Академический».