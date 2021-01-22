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Уральские таможенники и ФСБ пресекли контрабанду леса в Казахстан и Киргизию на сумму на 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Предприниматели пытались вывезти через российско-казахстанскую границу 210 кубометров леса хвойных пород, заготовленного в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

Как установили оперативники таможни, при оформлении партии леса два предпринимателя использовали подложные товаросопроводительные документы. Общая стоимость лесоматериалов составила 1,5 млн руб.

«Попытку вывоза лесоматериалов в Казахстан и Киргизию пресекли сотрудники Уральской оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. В отношении злоумышленников, граждан России, Уральской оперативной таможней возбуждено 7 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», предусматривающей наказание до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.», — сообщает пресс-служба УТУ.

Уральские таможенники и ФСБ пресекли контрабанду леса в Казахстан и Киргизию на сумму на 1,5 млн рублей
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

Расследование будет проводиться Управлением на транспорте МВД России по УрФО.

Как сообщал УрБК, ранее сотрудники структурного подразделения Уральского таможенного управления в Екатеринбурге пресекли незаконный вывоз в Узбекистан пиломатериалов из лиственницы и сосны стоимостью около 250 тыс. руб.

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