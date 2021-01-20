Кольцово рассчитывает на туристов

Пассажиропоток через екатеринбургский аэропорт Кольцово после открытия ряда международных авианаправлений остается нестабильным. Высокий спрос на перелеты из Екатеринбурга сохранялся с сентября по октябрь 2020 года, после чего начался резкий спад. Эксперты в области туризма объясняют это тем, что для екатеринбуржцев и россиян по-прежнему открыто очень небольшое количество направлений для путешествий. Недавнее открытие Кольцово для международных перелетов в ближайшее время также не выровняет ситуацию.



Как ранее сообщалось, в целом по итогам прошлого года пассажиропоток в Кольцово снизился на 44% по сравнению с предыдущим годом, составив 3 млн 550 тыс. человек. Всего в 2020 году в аэропорту Екатеринбурга совершено 21 тыс. 747 самолетовылетов.



«Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в работу ведущего уральского авиаузла. Наибольшее снижение пассажиропотока зафиксировано в международном секторе (-84%), что связано с закрытием международного авиасообщения с марта 2020 года. Всего по итогам года на зарубежных рейсах в Кольцово обслужено 332,8 тыс. пассажиров», — поясняли в Кольцово.



По данным аэропорта, 91% пассажиропотока в прошлом году обеспечили внутрироссийские рейсы, где было обслужено свыше 3 млн 217 тыс. человек (-25% в сравнении с 2019 годом).



В пятерку наиболее популярных направлений полетов уральцев вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.



По данным Росавиации, на протяжении прошлого года спрос на перелеты из Кольцово распределился неравномерно. Так, в январе 2020 года услугами аэропорта воспользовались 420 тыс. 348 человек. Затем наблюдался сезонный спад: февраль — 360 тыс. 961 человек, март — 307 тыс. 099 человек. Дальнейшие цифры ожидаемы на фоне полного прекращения из России международного авиасообщения. В апреле услугами аэропорта воспользовалось минимальное количество людей за год — 28 тыс. 799 пассажиров, в мае — 37 тыс. 233 пассажира. С начала лета начинается подъем: в июне пассажиропоток составил 132 тыс. 747 человек, в июле — 368 тыс. 544 человека.



После открытия в августе из России трех направлений (Великобритания, Танзания и Турция) в Кольцово наблюдался рекордный объем пассажиропотока: 498 тыс. 284. При том из екатеринбургского аэропорта международные вылеты еще не были разрешены. В то время для перелетов за границу были открыты Москва, Подмосковье и Ростов-на-Дону.



Однако в последующие месяцы в Кольцово по пассажиропотоку наблюдается тенденция к спаду: с 472 тыс. 426 человек в сентябре 2020 года до 258 тыс. 568 в декабре 2020 года. К слову, в других аэропортах страны наблюдалась похожая динамика. Например, в московском Шереметьево (который оказался лидером по объему пассажиропотока среди всех отправных точек) в августе 2020 года услугами авиаперевозчиков воспользовались 2 млн 192 тыс. 284 человека, в сентябре — 2 млн 126 тыс. 026 человек. В ноябре эта цифра составила 1 млн 116 тыс. 067 пассажиров.



Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев пояснил, что у этой тенденции две причины: окончание бархатного сезона на открытых для россиян курортах и новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.



«Тут все очевидно. С октября началось ухудшение ситуации по COVID-19. Кроме того, сентябрь — традиционный период бархатного сезона стран Черноморья, который и делал основной объем в отсутствие стран Средиземноморья и других альтернативных направлений. Как только начал сокращаться сезон, сократился поток и сократилась интенсивность полетов», — сказал М. Мальцев.



Открытие с 8 февраля 2021 года международных вылетов из Кольцово, по словам эксперта, вряд ли скажется на объемах пассажиропотока в ближайшее время. Как отметил Михаил Мальцев, на зимний тур уже сформированы все программы и проведены оценки глубины продаж.



«Мы возлагаем надежду только на весенне-летнюю навигацию, которая традиционно начинается с конца марта. В феврале начнет формироваться расписание с вероятностью открытия Евросоюза», — отметил глава УАТ.



Добавим, что пока в числе первых направлений, открытых для екатеринбуржцев, заявлены Армения и Белоруссия. В то же время федеральные власти пока не анонсировали даже примерных сроков открытия границ со странами Евросоюза. Да и в Шенгенской зоне регулярно меняют правила внутреннего перемещения. Вдобавок к этому с 22 декабря 2020 года на неопределенное время было снова прервано авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавирусной инфекции. В понедельник, 1 февраля 2021 года, запрет был продлен до 16 февраля.



При этом сам Михаил Мальцев ранее подчеркивал, что процесс восстановления объемов авиаперевозок по туристическим направлениям будет зависеть от финансовых возможностей граждан и их предпочтений.