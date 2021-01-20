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Сегодня, 17:54

Пассажиропоток в российских аэропортах сократился на 41% по итогам 2020 года

Пассажиропоток в российских аэропортах по итогам 2020 года сократился на 41% в сравнении с 2019 годом, составив 129,56 млн человек, следует из данных Росавиации.

Максимальное сокращение зафиксировано в разделе международных авиаперевозок (-77%, до 17,1 млн человек). Объем внутренних авиаперевозок сократился на 23%, до 112,4 млн человек.

Как ранее писал УрБК, в екатеринбургском аэропорту Кольцово за прошлый год пассажиропоток сократился на 44% в сравнении с 2019 годом. Обслужено всего 3,55 млн тыс. пассажиров.

Как следует из материалов Росавиации, минимальное количество пассажиров побывало в Кольцово в апреле 2020 года (28 тыс. 799 человек). Для сравнения: в январе 2020 года в аэропорту было обслужено 420 тыс. 348 пассажиров. Резкий подъем уровня пассажиропотока наблюдался с июня 2020 года — обслужено 132 тыс. 747 человек. В августе 2020 года (после открытия международного сообщения с рядом стран) пассажиропоток увеличился до 498 тыс. 284. Однако осенью этот показатель начал снижаться. Так, в ноябре 2020 года в аэропорту побывало 238 тыс. 032 пассажира.

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