«Уральские авиалинии» возобновляют международные вылеты из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. «Уральские авиалинии» возобновляют международные чартерные рейсы в Армению. В компании также рассматривают возможность в ближайшее время открыть новые рейсы в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Рейсы Екатеринбург — Ереван — Екатеринбург уже появились в расписании «Уральских авиалиний».



«Полеты будут выполняться по субботам с 6 февраля. Билеты можно купить на официальном сайте uralairlines.ru. Стоимость авиабилета от 11 тыс. 007 рублей в одну сторону», — сообщает пресс-служба авиакомпании.



Улететь в Армению могут пассажиры, у которых есть разрешение на въезд в страну. Также перед перелетом необходимо сдать тест на коронавирусную инфекцию и загрузить результат в приложение «Путешествую без COVID-19». Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по постановлению правительства РФ № 635.



В «Уральских авиалиниях» рекомендуют всем пассажирам компании перед полетом ознакомиться с действующими ограничениями на въезд в страны дальнего зарубежья.



Напомним, прямые рейсы из Екатеринбурга и других городов России в столицу Армении были приостановлены 27 марта прошлого года.



Помимо Екатеринбурга, улететь в Ереван самолетами «Уральских авиалиний» можно также из Москвы (Домодедово), подмосковного Жуковского, Самары, Краснодара, а из Ростова-на-Дону есть рейсы не только в Ереван, но и в Гюмри, уточняют в авиакомпании.



Как ранее сообщал УрБК, согласно распоряжению правительства РФ, с сегодняшнего дня, 28 января 2021 года, екатеринбургский аэропорт Кольцово открыт для международного авиасообщения с Беларусью и Арменией.