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28.01.2021

Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин написал заявление об отставке

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин уволился по собственному желанию. Об этом УрБК рассказали в пресс-службе администрации города.

В муниципалитете не подтвердили, что отставка связана с плохой уборкой района от снега.

А. Курочкин возглавлял Железнодорожный район с 2016 года. До этого он работал заместителем главы района по вопросам потребительского рынка (2005-2012 годы) и заместителем главы района по вопросам жилищного и коммунального хозяйства (2012-2016 годы).

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