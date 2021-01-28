Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин написал заявление об отставке

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин уволился по собственному желанию. Об этом УрБК рассказали в пресс-службе администрации города.



В муниципалитете не подтвердили, что отставка связана с плохой уборкой района от снега.



А. Курочкин возглавлял Железнодорожный район с 2016 года. До этого он работал заместителем главы района по вопросам потребительского рынка (2005-2012 годы) и заместителем главы района по вопросам жилищного и коммунального хозяйства (2012-2016 годы).