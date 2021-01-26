Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков станет заместителем губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил должность своего заместителя главе Каменск-Уральского городского округа Алексею Шмыкову. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.



Это предложение Е. Куйвашев озвучил во время визита в Южный Управленческий округ.



«Мы сегодня посмотрели состояние муниципалитета, дорожной сети, новые построенные объекты. Это детский сад, горнолыжный комплекс, строящийся жилой район Южный. Во многом это заслуга главы городского округа Алексея Викторовича Шмыкова и его команды. В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий, и он принял мое предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя», — отметил губернатор.



Ранее Е. Куйвашев предложил должность первого заместителя экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.



Сегодня, 26 января, А. Высокинский официально назначен на эту должность.