Александр Высокинский официально назначен первым заместителем губернатора Свердловской области

Законодательное собрание Свердловской области в ходе внеочередного заседания проголосовало за назначение Александра Высокинского на должность первого заместителя губернатора региона.
За это решение проголосовали 38 депутатов регионального парламента, 3 — против.
Напомним, что в конце декабря глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил Александра Высокинского исполняющим обязанности первого заместителя губернатора региона.
Ранее депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Основанием для отставки стало заявление А. Высокинского об отставке.
Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга был назначен бывший первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Законодательное собрание Свердловской области в ходе внеочередного заседания ...23.12.2020 Александр Высокинский назначен исполняющим обязанности первого замгубернатора Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Александра Высокинского исполняющим обязанности первого ...23.12.2020 Александр Высокинский назначен исполняющим обязанности первого замгубернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Александра Высокинского ...22.12.2020 Екатеринбургская гордума проголосовала за отставку главы муниципалитета Александра Высокинского
Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Екатеринбурга ...22.12.2020 Екатеринбургская гордума проголосовала за отставку главы муниципалитета Александра Высокинского
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение ...