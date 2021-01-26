В пробках навсегда

Администрация Екатеринбурга третью неделю подряд не может восстановить транспортное движение в городе после прошедших снегопадов. С наступлением оттепели проявили себя щедро рассыпанные по улицам реагенты. В результате на дорогах и тротуарах образовалась снежная каша, которая на отдельных участках улиц превратилась в непреодолимое препятствие для автомобилистов и пешеходов. В администрации города, как следует из последних заявлений чиновников, решили полностью устраниться от решения транспортных проблем города.







Как писал ранее УрБК, проблемы с транспортным движением в Екатеринбурге начались с 11 января 2021 года после снегопадов. С того времени в будние дни город вставал в 7-балльные пробки. В отдельные дни на «Яндекс Картах» были зарегистрированы 10-балльные пробки.



Единственным плюсом в сложившейся ситуации было отсутствие грязи. Как впоследствии оказалось, реагенты не работали при низких температурах, которые держались в городе до конца прошлой недели. Некоторые автомобилисты полагали, что в этот раз коммунальщики и вовсе решили обойтись без химических добавок. Эти предположения были полностью развеяны с наступлением оттепели, когда практически вся улично-дорожная сеть города превратилась в одно сплошное грязное месиво.





Перекресток улиц Белинского — Академика Шварца



Подобная картина наблюдалась и в предыдущие годы. Традиционно в нарушение техрегламента дороги в городе посыпались «Бионордом», снег превращался в рыхлую кашу, в которой вяз автотранспорт. Уборка же получившейся субстанции либо не проводилась вовсе, либо откладывалась на ночное время. Однако в прошлые годы снег понемногу, но исчезал. Правда, возникало много грязи.



С начала этого года, по оценке общественника Алексея Беззуба, реагентов в Екатеринбурге рассыпали ровно столько, чтобы превратить снег в непроходимую массу.



«Сейчас на улице плюсовая температура, на одной тачке (автомобиле — прим. ред.) термометр показывает +0.5, на второй +1.5. Это значит, что на дорогах должны быть лужи. Например, если концентрация «Бионорда» была 20 г/м2, то при температуре - 4 градуса появляются лужи», — написал А. Беззуб на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).



В пресс-службе горадминистрации, в свою очередь, сообщили, что врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов уже распорядился сегодня приступить к очистке центра города от снежной каши. Впрочем, временный градоначальник отдавал распоряжения об уборке муниципалитета и раньше. Однако до оттепели разгрести снежные завалы коммунальщикам так и не удалось. В этой связи уже можно ожидать, что ситуация с транспортным трафиком в Екатеринбурге будет тяжелой.





Улица 8 Марта возле ТЦ «Мытный двор»



Однако в самой администрации города не видят связи между осадками и пробками, о чем сегодня на заседании Екатеринбургской гордуме заявил депутатам замглавы муниципалитета по вопросам транспорта, экологии и благоустройства Алексей Бубнов.



По его словам, причиной транспортного коллапса являются не снежные массы на дорогах, а новые ГОСТы по пешеходной фазе светофоров.



«Пробки к нам пришли навсегда. Мы ничего с ними сделать не можем. В 2018 году был утвержден ГОСТ, мы начали вводить пешеходные фазы. Тогда ввели отдельные пешеходные фазы на четыре светофорных объекта», — заявил А. Бубнов.



Требования ГОСТов, со слов замглавы города, стали также одной из причин некачественной уборки улично-дорожной сети от снега. Также, как пояснил Алексей Бубнов, коммунальщикам мешают работать «отсутствие культуры» у горожан, не убранные с дорог автомобили, обильные осадки и значительный износ техники.







Парк дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) районов, по оценке городских властей, изношен на 72%. По словам Алексея Бубнова, в распоряжении районных ДЭУ находятся 588 единиц техники. Вдобавок к этому дополнительно по контракту привлекают самосвальную технику. Однако, как отметил А. Бубнов, подрядчики не всегда предоставляют то количество машин, которое предусмотрено в муниципальном контракте.



«Каждое ДЭУ торгует услуги на 20-25 единиц техники в сутки, а получает только десять», — констатировал замглавы Екатеринбурга.



При этом средства на обновление парков выделяются (например, за последний год на эти цели было направлено 140 млн руб.), однако темпы модернизации остаются медленными. Впрочем, в общении с депутатами Алексей Бубнов признался, что городские власти закупают машины, которые в очень скором времени выходят из строя. Например, комбинированные дорожные машины, выпущенные ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», регулярно отправляют на гарантийный ремонт после нескольких выходов техники на работу.



Данные объяснения народных избранников не устроили. В частности, Дмитрий Сергин указал на то, что в Екатеринбурге и в прежние годы справлялись с уборкой с существующим парком техники и ГОСТами. Депутат Виктор Сомиков, в свою очередь, предложил администрации Екатеринбурга поделиться полномочиями с управляющей

компанией, если городские ДЭУ не справляются с нагрузкой.





Улица Малышева в районе пересечения с улицей 8 Марта



Алексей Бубнов все претензии депутатов гордумы отклонил, пояснив, что добиться идеальной уборки улично-дорожной сети можно только при увеличении финансирования с текущих 1,39 млрд руб. в год до 2,5 млрд руб. Однако найти дополнительные деньги, как следует из выступления замглавы Екатеринбурга, также неосуществимая задача для городских властей.



В целом, исходя из посылов представителя горадминистрации, можно заключить, что на неопределенный срок транспортный коллапс, грязь и нечищеные дороги станут одной из характерных черт облика Екатеринбурга