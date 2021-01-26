Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 52 коп.

УрБК, Москва, 26.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 77,85 коп., до 75,63 руб., курс евро — на 52,43 коп., до 91,67 руб.