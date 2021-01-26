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26.01.2021

Александр Высокинский официально назначен первым заместителем губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Законодательное собрание Свердловской области в ходе внеочередного заседания проголосовало за назначение Александра Высокинского на должность первого заместителя губернатора региона.

За это решение проголосовали 38 депутатов регионального парламента, 3 — против.

Напомним, что в конце декабря глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил Александра Высокинского исполняющим обязанности первого заместителя губернатора региона.

Ранее депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Основанием для отставки стало заявление А. Высокинского об отставке.

Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга был назначен бывший первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

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