Выбор Екатеринбурга

9 февраля 2021 года в Екатеринбурге будет избран новый глава города. Эксперты не сомневаются в том, что им станет действующий временно исполняющий обязанности градоначальника Алексей Орлов. И процедура избрания, и состав выборной комиссии, и настроения в городской думе не оставляют иллюзий относительно того, чем завершится это мероприятие. Интрига сохраняется только в том, как процедура будет проходить и кто из кандидатов сможет дойти до ее конца.



Процедура



Прием документов от кандидатов на пост главы Екатеринбурга завершился в пятницу, 22 января. По сообщению аппарата городской думы, о желании участвовать в конкуре заявили 44 человека. Но даже до первого этапа — выступления перед комиссией — дойти могут далеко не все. Предварительный отбор, основанный на анализе поданных документов, пройдет завтра, 26 января. В этот день комиссия по выборам соберется на свое первое заседание, вскроет конверты с документами. На основе их изучения будут определены те кандидаты, программы которых будут заслушаны 1 февраля.



Формально этот этап отбора должны пройти все, кто корректно сдал документы на конкурс. Учитывая их относительно небольшое количество (всего 6 позиций, из которых 2 — это заявления на участие и на обработку персональных данных) — таковых должно быть большинство. Но на практике комиссия может использовать свое первое заседание как фильтр для того, чтобы упростить себе работу на втором этапе. Наблюдатели не исключают, что уже 26 января число соискателей на должность главы города может существенно уменьшиться. Так, при проведении аналогичной процедуры в Сургуте было «забраковано» 49 кандидатов из 50, подавших документы.



1 февраля 2021 года состоится конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования «город Екатеринбург». Комиссия, состоящая из 6 человек (троих назначает губернатор Свердловской области, еще троих выбирают депутаты Екатеринбургской городской думы), должна будет выслушать кандидатов, рассмотреть их программы и отобрать нескольких для участия в выборах.



По результатам этого этапа конкурса должно остаться минимум 2 кандидата. Максимальное их число не регламентировано, но вряд ли их будет много. Так, на прошлых выборах, проходивших по той же системе, на рассмотрение депутатов было предложено 3 кандидатуры.



Окончательные выборы пройдут 9 февраля. В этот день депутаты Екатеринбургской городской думы должны будут заслушать членов комиссии, а потом — и выступления кандидатов. В соответствии с регламентом будет отведено определенное время на вопросы кандидатам. После этого простым большинством голосов должны будут выбрать из предложенных кандидатур нового главу города.



Кандидаты



Единственным кандидатом, имеющим шансы на избрание, наблюдатели называют временно исполняющего обязанности главы Екатеринбурга, в недавнем прошлом — первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова. 21 декабря он перешел на работу в администрацию Екатеринбурга в должности первого заместителя главы города, и уже на следующий день глава Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку.



Пока Алексей Орлов озвучил свою программу только в общих чертах. «Это вопросы благоустройства, содержание дорог, освещение. Это то, с чем люди сталкиваются каждый день. Ну и, естественно, развитие экономики города, подготовка к масштабным событиям. Перед нами стоит общая задача — подготовить Екатеринбург к 300-летию и ко Всемирным студенческим играм. Все решения приняты. Будем работать, трудиться, развивать Екатеринбург», — отметил основные направления будущей работы Алексей Орлов. Впрочем, никто не сомневается, что к 1 февраля подробная программа будет подготовлена и представлена сначала комиссии, а потом и депутатам.



Отдельную группу составляют кандидаты, которых можно обозначить как «официальные спойлеры» основного претендента. Юридически они необходимы для обеспечения легитимности процесса, технологически — для создания солидного «фона» для него. Взамен они получают символический капитал и известность перед предстоящей избирательной кампанией осени этого года.



К их числу можно отнести главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, советника губернатора, в прошлом — заместителя главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Игоря Рубцова, руководителя Верх-Исетского отделения партии «Единая Россия» Александра Коткина, а также депутата областного законодательного собрания, члена фракции ЛДПР Михаила Зубарева. С высокой долей вероятности как минимум некоторые из них имеют все шансы дойти до последнего этапа конкурса.



Вторую большую группу кандидатов составляют «несистемные общественники» Екатеринбурга, а также совершенно неизвестные в политическом пространстве люди (студенты, борцы против реконструкции скверов и даже железнодорожник из Миасса).



Для них участие в выборах находится в спектре вариантов от еще одного шага в политической засветке до попытки «потроллить систему», пользуясь простотой участия в конкурсе. Как предполагают эксперты, большинство из них будут отсеяны на первом или втором этапе работы конкурсной комиссии и практически не имеют шансов попасть на рассмотрение депутатов.



Обе группы кандидатов объединяет то, что большинство из них либо вообще не опубликовало никакой предвыборной программы (характерно для первой группы), либо ограничилось небольшим набором тезисов, часто весьма спорного содержания (так поступают представители второй группы).



В то же время нельзя сказать, что развернутую кампанию не представил ни один из кандидатов. Директор компании «Дорстрой-Экотехнологии» Мария Штань, принявшая решение пойти в политику после реализации сложного кейса с реконструкцией парка «Зеленая роща», в отличие от большинства своих оппонентов, подготовила и опубликовала подробную программу действий на посту главы Екатеринбурга. Одним из ее пунктов стало приглашение на должности заместителей главы города известных в России специалистов. В частности, дизайнер Артемий Лебедев одобрил ее программу.



Участие в выборах Мария Штань объясняет желанием донести до депутатов и жителей идеи своей программы, в первую очередь в сфере экологии, благоустройства, транспортной реформы и взаимодействия городской власти с общественностью. Наличие развернутой программы делает попадание Марии Штань в финал выборного процесса весьма вероятным.



Интересно отметить, что большая часть (25 из 44) кандидатов в главы города остается неизвестной широкой общественности. Их имена не разглашаются аппаратом городской думы, и сами они не спешат заявить о своем желании стать главой города. Не исключено, что среди них могут оказаться и известные в Екатеринбурге личности. Но вряд ли их участие серьезно изменит как ход выборной процедуры, так и ее итог.