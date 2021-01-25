ЕВРАЗ начал строить завод по производству железнодорожных колес

Компания «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗа и промышленной группы «Рейл Сервис») приступила к первому этапу строительства нового производства железнодорожных колес на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.



На участке в 11 гектаров начаты работы по подготовке территории к возведению основных корпусов и линий современного производства, проводится планирование площадки, устройство временных дорог, подготовка к фундаментным работам. Первые фундаменты здесь планируется заложить уже в марте 2021 года.







«Совместно с нашими партнерами из «Рейл Сервис» мы создадим в «Титановой долине» современное технологичное производство качественных цельнокатаных железнодорожных колес. Это будет один из самых масштабных индустриальных проектов Свердловской области», — заявил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области Александр Высокинский отметил особое значение будущего производства для социально-экономического развития региона.



«Сегодня легли первые кубы грунта в площадку, дальше пойдет стройка — это работа для наших строительных компаний, производство строительных материалов, заработная плата, оборудование, которое частично тоже будет произведено на Урале. Это эффект от прямых инвестиций. Дальше мы получаем рабочие места, хороший технологический комплекс и увеличение налоговых поступлений», — сказал А. Высокинский.







Владелец компании «Рейл Сервис» Сергей Гущин отметил, что производство ориентировано в первую очередь на российский рынок, но может развивать и экспортный потенциал в случае наличия свободных мощностей.



«Мы рады принимать участие в таком технологичном и интересном проекте, уверены, что уже в 2023 году получим со стана конкурентоспособную продукцию, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Реализация проекта стала возможной, в том числе, благодаря принятому решению ОАО «РЖД» и правительства Свердловской области о строительстве железнодорожных путей к ОЭЗ «Титановая долина», — отметил С. Гущин.



Напомним, что соглашение о строительстве нового колесного производства «Аллегро» в ОЭЗ «Титановая долина» было подписано с руководством особой экономической зоны в марте 2020 года. Инвестиции в проект оцениваются в сумму 16 млрд руб. (около 200 млн долл. США). Мощность предприятия составит 200 тыс. цельнокатаных колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. штук. Старт производства намечен на 2023 год. На предприятии будет создано 425 новых рабочих мест.



Новое производство будет построено с применением передовых технологий и оборудования. Основными поставщиками оборудования выступают мировые и российские производители. Технологическое оборудование прессопрокатной линии поставит австрийская компания ANDRITZ MAERZ, линии по механической обработке колес — немецкая компания Niles-Simmons Hegenscheidt (NSH).



Поставщиком оборудования для проведения приемосдаточного контроля готовой продукции выбрано ООО «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова». Завод входит в промышленную группу ЮНИСТЕСТ, специализирующуюся на производстве оборудования для контроля геометрии и неразрушающего контроля. Основными этапами контроля станут: контроль геометрических параметров изделия бесконтактным методом, ультразвуковой контроль внутренних дефектов, магнитно-порошковый контроль поверхностных дефектов, контроль твердости, упрочнение поверхности диска дробью, маркировка изделий иглоударным методом для стандарта AAR, визуальный осмотр.



Следует отметить, что новое предприятие будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК. Из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка, комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу — сейчас ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ, колесная продукция комбината широко известна и на мировом рынке.







«Заготовка ЕВРАЗ НТМК лучшая по химическому составу и механическим свойствам. С предприятия будет поступать штанга диаметром 430 мм, длиной 5,8 метра, которую мы будем на месте разрезать для производства колес. Исходная заготовка под одно колесо весит 500 кг, готовое колесо после всех технологических операций — 396 кг», — рассказал управляющий директор компании «Аллегро» Валерий Галченков.



Добавим, что доставка сырья для производства и отправка готовой продукции будет осуществляться с помощью железнодорожного транспорта.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа