Союз мороженщиков России заявил о неготовности рынка к запуску системы маркировки

УрБК, Москва, 01.12.2020. Заместитель генерального директора Союза мороженщиков Наталья Уткина заявила о неготовности участников рынка к запуску системы маркировки продукции, сообщает «Интерфакс».



По словам представителя организации, для внедрения новой схемы контроля в отрасли нет ни оборудования, ни технических решений. В этой связи Н. Уткина предложила перенести запуск системы с 1 июня 2021 года на более поздние сроки.



«Чтобы установить оборудование для запуска в июне, нам нужно остановить линию в пик сезона, чтобы провести монтаж, запуск и так далее», — добавила она.



Со следующего года для переработчиков молочной продукции вступают в силу новые правила маркировки. С 1 июня 2021 года к системе «Честный знак» должны быть подключены производители и импортеры сыров и мороженого. С 1 сентября 2021 года обязательной маркировке подлежит молочная продукция со сроком хранения более 40 суток, с 1 декабря 2021 года — молочная продукция со сроком хранения менее 40 суток.



Система внедряется для борьбы с фальсификатом. Несколько лет назад производители и переработчики молока в обязательном порядке были подключены к системе электронной ветсертификации «Меркурий».



В начале сентября 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оперативный штаб по контролю маркировки товаров системы наподобие «Меркурий».