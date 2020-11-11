Гендиректор «Россети Урал» и губернатор Челябинской области обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона

УрБК, Челябинск, 30.11.2020. Накануне состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором компании «Россети Урал» Владимиром Болотиным, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы вхождения электросетевого комплекса Челябинской области в осенне-зимний период 2020-2021 гг. Филиалу «Россети Урал» — «Челябэнерго» вручен паспорт готовности к работе в предстоящий отопительный сезон.



Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, в этом году на техническое обслуживание и ремонты электрических сетей на территории Челябинской области, включая Челябинск, компания «Россети Урал» направила порядка 1,042 млрд руб. Аварийный резерв материалов и оборудования укомплектован на 100%. В каждом из пяти производственных отделений на территории Челябинской области сформированы мобильные группы, в состав которых входят 14 бригад (86 человек и 26 единиц техники). В распоряжении энергетиков также находятся две мобильные модульные подстанции классом напряжения 110/10 кВ и 35/10 кВ общей мощностью 32 МВА, которые могут быть перемещены в любую точку Челябинской области.





Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью «Россети Урал»



Глава электросетевой компании Владимир Болотин сообщил, что серьезное внимание уделяется надежности схем электроснабжения на арендованных и консолидированных электросетевых комплексах в Челябинской области. Речь идет об эксплуатации принятого в аренду электросетевого комплекса компании-банкрота ООО «АЭС Инвест» и обеспечении надежного электроснабжения порядка 270 тыс. клиентов Копейска, Коркино, Еманжелинска, Кыштыма, Аши, Усть-Катава, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Южноуральска, Карталов и других.



Владимир Болотин акцентировал внимание на деятельности компании по обеспечению бесперебойного электроснабжения медицинских учреждений, которую энергетики ведут совместно со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей электрической энергии Челябинской области.



«Лечебные учреждения Челябинской области, а именно: 29 больниц, 7 реабилитационных и 3 обсервационных центра, в которых находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, — у нас на особом контроле, для резервирования питания корпусов с аппаратами ИВЛ используются 9 резервных источников электроэнергии, осуществляется мониторинг обеспечения категории надежности лечебного учреждения, проводятся внеплановые осмотры электроустановок», — отметил Владимир Болотин.



В ходе встречи губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил благодарность энергетикам за их значимую работу и выразил уверенность в том, что специалисты компании продолжат в полной мере выполнять ключевые задачи Группы компаний «Россети» по обеспечению электроснабжением жителей и промышленных предприятий Южного Урала.



«Специалистами энергокомпании немало сделано для развития региона, создания благоприятного инвестиционного климата. За 10 месяцев 2020 года в рамках технологического присоединения к электросетям «Россети Урал» подключено порядка 5,8 тысячи новых потребителей Челябинской области. Общая мощность присоединенных объектов составила 128 МВт. На арендованных сетях, соответственно, энергетики выполнили технологическое присоединение почти одной тысячи новых клиентов на суммарную мощность14 МВт», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в рамках реализации Концепции цифровой трансформации-2030 на территории Челябинской области энергетики планируют построить цифровую подстанцию «Есаулка», оснащенную микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики с интеллектуальной системой контроля и управления объектом.



Кроме того, компания «Россети Урал» продолжит работу по развитию интеллектуального учета электроэнергии, а также по созданию «Цифрового РЭС» (района электрических сетей). Энергетики уже приступили к реализации проекта комплексной автоматизации распределительной сети на территории развивающегося Сосновского района Челябинской области. Предполагается, что по итогам реализации проекта сеть будет иметь признаки «умной», активно-адаптивной. Ей потребуется минимальное время реагирования на аварийные ситуации, локализацию поврежденного участка сети, с последующим оперативным автоматическим вводом резерва.



Глава региона совместно с руководителем энергокомпании обсудили и влияние пандемии на финансово-экономическую ситуацию в челябинском подразделении «Россети Урал», а также наметили направления дальнейшего взаимодействия по развитию энергетического потенциала Южного Урала, в том числе и по цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры.