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ЕВРАЗ КГОК взорвал первый рудный блок на Собственно-Качканарском месторождении

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. ЕВРАЗ КГОК произвел первый взрыв рудного блока на новом Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд.

Как сообщает Управление по связям с общественностью предприятия, блок № 1 располагается на горизонте +610 метров. Его объем составляет 60 кубических метров горной массы, из них более 80% — железная руда, остальное — пустая порода. Первая руда будет доставлена на новый рудоперегрузочный пункт СКМ. До конца года здесь планируется добыть около 200 тыс. т руды.

«Это историческое событие для ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, Качканара и всей Свердловской области. Мы очень тщательно и серьезно готовились к этому событию. Ввод в работу нового месторождения позволит нам пополнить запасы выбывающего Гусевогорского месторождения титаномагнетитовых руд и обеспечить стабильную работу не только КГОКа, но и ЕВРАЗ НТМК», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

ЕВРАЗ КГОК взорвал первый рудный блок на Собственно-Качканарском месторождении
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Сейчас на Собственно-Качканарском месторождении завершается формирование трех первых уступов карьера +640-го, + 625-го и + 610-го метров. Также на месторождении работает разведочный буровой станок для уточнения запасов.

«На подготовке к вскрытию СКМ было задействовано 11 подрядных организаций. Завершено строительство двух перегрузочных пунктов на 6,5 млн т руды каждый, на которые самосвалы будут доставлять руду из забоя. Для доставки руды на фабрики построены новые железнодорожные пути, проведена реконструкция железнодорожной станции «Северная», построены высоковольтные и кабельные линии электропередач. Заканчивается модернизация подстанции № 11, продолжается строительство объектов водоотведения. Начался монтаж системы видеонаблюдения и расширение системы диспетчеризации горного транспорта, действующей на Гусевогорском месторождении», — рассказал менеджер проекта СКМ Александр Трофимов.

Отмечается, что на реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направит 6,4 млрд руб. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Ввод СКМ предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша 20 кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 240 т.

«Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ — 6 километров, ширина — до 4 километров, высота залегания пород — от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа — 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн т в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет», — говорится в сообщении.

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