Экс-глава ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов частично признал вину в получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Бывший гендиректор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов частично признал вину в получении взятки в ходе первого заседания по уголовному делу в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба райсуда, процесс начался 25 ноября 2020 года. Перед судом предстали А. Кызласов (его обвиняют в получении взятки на 13 млн руб.) и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов (обвиняется в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере).
«Подсудимые Кызласов А.И. и Шилиманов М.Н. заявили, что обвинение им понятно, на данной стадии пожелали выразить предварительное отношение к предъявленному обвинению, виновными в совершении преступления себя признали частично. Кроме того, подсудимый Кызласов А.И. пояснил, что реальной возможности создавать препятствия в предпринимательской деятельности иным лицам он не имел. Подсудимый Шилиманов М.Н. по существу обвинения пояснил, что он участвовал в передаче денежных средств, но не знал, за что конкретно передаются денежные средства», — говорится в сообщении.
Адвокаты подсудимых пообещали высказать свою позицию в прениях. Следующее заседание по этому делу суд назначил на 2 декабря 2020 года.
Напомним, гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали вечером 17 февраля 2020 года при получении части взятки (суммы, эквивалентной 2,5 млн руб.) в кафе, расположенном на первом этаже бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге. В августе А. Кызласову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере». Кроме того, совет директоров «Титановой долины» отправил его в отставку с поста гендиректора ОЭЗ. В данный момент он находится под домашним арестом.
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