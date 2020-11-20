«Атомстройкомплекс» анонсировал строительство нового жилого комплекса на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Компания «Атомстройкомплекс» анонсировала строительство на месте расселенного частного сектора на Уралмаше в Екатеринбурге жилого комплекса «Народные кварталы». Новый объект появится в границах улиц Бакинских Комиссаров, Народного Фронта, Достоевского и Победы. На участке уже начались подготовительные работы.



Как сообщает пресс-служба застройщика, в жилом комплексе планируется реализовать сразу несколько опций, которые до этого были доступны только в жилье класса комфорт и бизнес.



«В стилобате запланировано размещение вместительного двухуровневого паркинга. Это будет многофункциональное помещение: в нем предусмотрена возможность не только для парковки автомобилей, но и для хранения межсезонных вещей и спортивного инвентаря. Для этого в паркинге выделено почти 1,5 тыс. кв. м. под келлеры — современный аналог кладовок. Также в паркинге будет размещена мусорокамера. Спуск на подземную стоянку будет осуществляться на лифте — жители смогут попадать из автомобиля в квартиру, минуя улицу. Важным элементом комфорта станет разведение грязных и чистых лифтовых потоков: жители и рабочие, выполняющие ремонт в квартирах, будут пользоваться разными лифтовыми холлами. Из архитектурного особенностей проекта хотелось бы отметить двухсветные входные группы. Не холл, а настоящая парадная», — рассказала о деталях будущей застройки директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.







Кроме того, квартальная застройка позволит отделить периметром домов дворовую территорию. Также девелопер выделяет на участке место под будущее строительство детского сада.



Отмечается, что «Атомстройкомплекс» на протяжении многих лет занимается реновацией Уралмаша, возводя современное жилье на месте устаревшего частного сектора. Дома на участке, где планируется строительство первой очереди, уже расселены. Многие жители частного сектора предпочли остаться в привычном, комфортном для жизни районе, и выбрали квартиры в будущем жилом комплексе.







Напомним, что с 2011 года «Атомстройкомплекс» по договорам развития застроенных территорий переселил в новые квартиры из ветхого и аварийного жилья более 1 тыс. 200 семей.



В частности, компанией было расселено 76 непригодных для жизни многоквартирных домов общей площадью 47 тыс. кв. м. Большинство из них — двух- и трехэтажные строения, расположенные на Эльмаше, Уралмаше, Широкой Речке, Втузгородке и в Пионерском.







Застройщик также принимает активное участие в обновлении застройки Екатеринбурга, сотрудничает с областным правительством и горадминистрацией по вопросам расселения аварийного и ветхого жилфонда.



Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев неоднократно отмечал, что для ускорения реновации в Екатеринбурге следует усовершенствовать законодательную базу.



Изображения предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»