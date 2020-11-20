В России стеклотара для водки может подорожать на 30-50%

УрБК, Москва, 20.11.2020. Цена на стеклотару для водки в России может вырасти на 30-50%, если на производителей будет возложена обязанность по переработке бутылок. Как пишет газета, такую оценку привела исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова.
По ее словам, на переработку стеклотары дополнительно потребуется 12 млрд руб., что составляет 15% от всего оборота отрасли.
«Конечно, это повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, что в итоге провоцирует перебои с поставками стеклянной тары и ее дефицит», — сказала Е. Емельянова.
На сегодняшний день ставка для стеклянной тары составляет 2 тыс. 564 руб. за 1 т.
В настоящее время в правительстве РФ решается вопрос, кто именно будет отвечать за переработку стеклотары. Этим вопросом занимается рабочая группа под руководством зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко.
УрБК, Москва, 27.05.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и ...27.09.2017 В Свердловской области создадут рабочую группу по вопросам переработки стеклотары
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. В Свердловской области на базе министерства природных ресурсов и экологии создадут ...27.09.2017 В Свердловской области создадут рабочую группу по вопросам переработки стеклотары
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. В Свердловской области на базе министерства природных ресурсов и экологии создадут ...18.06.2014 За стеклом: запрет на использование ПЭТ-тары приведет к удорожанию пива
Через 2,5 года с прилавков магазинов может полностью исчезнуть пиво в пластиковых бутылках ...12.07.2013 Coca-Cola начала выпускать ледяные бутылки
Coca-Cola начала выпускать бутылки для напитков изо льда. Об этом сообщает Газета.ру. Ледяная бутылка имеет форму ...