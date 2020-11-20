Невыжившие рестораны

На этой неделе стало известно о закрытии в Екатеринбурге кафе «Время Ч», которое позиционировало себя как чебуречная. Точную причину закрытия заведения его владелец Антон Чурбанов не раскрывает. Но, судя по общей тенденции, чебуречная стала еще одной жертвой (и не последней) экономических последствий пандемии. Рестораторы отмечают, что в отличие от прошлых лет в новом кризисе не спасают ни концепты, ни местоположение.



Еще в первую волну ограничений, введенных в Свердловской области из-за коронавируса, екатеринбургский ресторатор Андрей Семенов ожидал, что рынок откатится на 10 лет назад.



«Мне, например, известно, что владелец девяти ресторанов в Екатеринбурге готов после окончания карантина открыть только один. Я не вижу никаких надежд на что-то хорошее», — рассказывал А. Семенов в интервью УрБК (вскоре после этого разговора ресторатор закрыл свою пироговую «Подсолнухи»).



По факту карантин длился для заведений общепита с 28 марта до середины августа 2020 года. Открытие летних веранд с 1 июля 2020 года рестораторы полноценной работой не считают. По оценке кулинаров «Ассоциации кулинаров Свердловской области», в таком формате смогли открыться только 10% заведений региона.



Как и ожидалось, часть заведений общепита так и не вышла из карантина. Помимо «Подсолнухов» еще до снятия ограничений прекратили работу клуб «Дом печати» (вместе с барами на его площадке), «Мой друг Оливье» в Банковском переулке, бар «Чак Норрис» по улице Мамина-Сибиряка, 101, бар «Мизантроп» по улице 8 Марта, 14, а также паб Gordon's Doctor Scotch (набережная Исети в районе моста по улице Малышева).



Также из простоя не смогли выйти рестораны «Grand Урюк» (улица Сакко и Ванцетти) и Eshak (улица Первомайская), бургерная Black Star Burger и кофейня «Шоколадница» (улица Вайнера). Во всех перечисленных эпизодах причиной стало полное исчерпание ресурсов и отсутствие финансовой подушки безопасности. В ряде случаев владельцы заведений не смогли договориться с арендодателями об отсрочках или снижении ставок, как это было с «Домом печати».



Всего, по оценке Минпромторга РФ, за время карантинного периода в России прекратили работу до 20% кафе и ресторанов.



Однако снятие всех ограничений с заведений общепита не остановило закрытие заведений. В конце октября 2020 года в центре города закрылся ресторан быстрого питания сети McDonald's возле станции метро «Площадь 1905 года». По неофициальным данным, причиной разрыва договора стало увеличение арендной платы почти в три раза. О недавнем закрытии чебуречной «Время Ч» было сказано выше.



По самым грубым подсчетам, в Екатеринбурге с апреля 2020 года до настоящего времени прекратили работу около трех десятков заведений. За это же время было объявлено об открытии десяти новых. До пандемии баланс открытых и закрытых заведений в городе ежегодно находился в соотношении 1:1 (в кризисный период 1:2). В неофициальных беседах с УрБК рестораторы, которые продолжают еще работать, признавались, что хотели бы закрыть дело. Однако в текущей ситуации они не могут продать готовый бизнес или хотя бы оборудование, чтобы оплатить долги, — покупателей нет.



Но, судя по общим экономическим тенденциям, владельцы кафе и ресторанов продолжат сдавать позиции, чтобы не умножать долги.



Накануне Минфин РФ привел данные контрольно-кассовой техники, согласно которым после бурного роста потребактивности в июле-сентябре 2020 года уже в октябре снова наблюдается спад. Замминистра финансов РФ Владимир Колычев связал падение с прекращением выдачи массовых социальных выплат и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сказывается также падение реальных доходов населения.



Вдобавок к этому губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил ночную работу кафе и ресторанов, лишив заведения дополнительного трафика и, соответственно, доходов. Кроме того, губернатор возложил на рестораторов дополнительную нагрузку, обязав их установить в залах перегородки. В ближайшее время, по сведениям УрБК, областные власти планируют обязать персонал кафе и ресторанов носить защитные экраны на голове.



При этом ни одна из этих мер не дала эффекта — заболеваемость коронавирусной инфекцией в Свердловской области продолжает расти. В такой ситуации региональные власти могут ввести новые ограничения, которые нанесут дополнительный удар по ресторанному бизнесу.