«Атомстройкомплекс» установит в апарт-комплексе «Свобода Residence» современную систему звукоизоляции

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Специалисты провели работу по усилению звукоизоляции в межэтажных перекрытиях во второй очереди апарт-комплекса «Свобода Residence», возводимого компанией «Атомстройкомплекс». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.



По словам заместителя директора по девеломпенту «Атомстройкомплекса» Надежды Абакумовой, уровень звукоизоляции в «Свобода Residence» будет сопоставим с показателями тишины в пятизвездочном отеле.





Изображение предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»



«Практическим путем эксперты выяснили, что звук в многоэтажном доме распространяется главным образом по вертикали. То есть лучше слышно соседей сверху и снизу, чем за стенкой. Поэтому в новой очереди апарт-комплекса «Свобода Residence» была усилена звукоизоляция прежде всего между этажами. Для этого на перекрытия под стяжку пола уложили звукопоглощающие маты. Помимо этого, сама толщина этого перекрытия стала больше. Также при возведении «скелета» дома используется бетон повышенной марки. Горизонтальная проводка труб тоже является фактором, исключающим передачу звука от соседа к соседу», — отметила Н. Абакумова.



Представитель компании-застройщика отметила, что в настоящее время покупатели зачастую ориентируются на показатели уровня тишины при выборе квартир в новостройках.





Изображение предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»



Эффективность технического решения подтвердилась в ходе исследования, которое по заказу компании «Атомстройкомплекс» провел специализированный исследовательский центр. Квартиры, не оснащенные дополнительной шумоизоляцией, также соответствуют показателям комфортного проживания. Для этого были проведены лабораторные замеры уровня шума с помощью специального оборудования как в обычной квартире, так и в квартире на этаже с экспериментальной антишумовой подготовкой.



«Повышенная шумоизоляция является неотъемлемым элементом комфортной жизни в новостройке бизнес-класса. По эффективности применяемая нами звукоизоляционная система классифицируется как шумоизоляция класса «А» — квартира с отличной звукоизоляцией. Поэтому «Свобода Residence» станет самым тихим проектом компании «Атомстройкомплекс», — подчеркнула Надежда Абакумова.



Апарт-комплекс «Свобода Residence» является одним из флагманских проектов бизнес-класса компании «Атомстройкомплекс». В нем использовано наибольшее количество новых и уникальных решений: интерьеры от нью-йоркского архитектурного бюро Crosby Studios, собственный сад во дворе, надежная система безопасности с применением нейросетей и полностью бесконтактный доступ в дом при помощи BLE-меток.