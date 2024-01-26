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«Атомстройкомплекс» протестировал оборудование для усиления сотовой связи в подземном паркинге комплекса Discovery Residence

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» успешно протестировал новую систему усиления сигнала в двухуровневом паркинге комплекса Discovery Residence. Эксперты ПАО «Вымпелком» подтвердили, что уровень сигнала достаточен для совершения звонков и использования мобильного интернета, сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» протестировал оборудование для усиления сотовой связи в подземном паркинге комплекса Discovery Residence

«Стены и перекрытия из бетона с арматурной решеткой обладают высоким коэффициентом поглощения, и сигнал от уличной базовой станции теряет эффективность на подземных уровнях. В Discovery Residence застройщик установил систему, которая усиливает в помещениях мощность сигналов в диапазоне 900 мГц, именно в нем работают основные сотовые операторы в России. Наши сотрудники провели замеры качества мобильной связи и подтвердили возможность совершать звонки, просматривать видео и пользоваться мобильными приложениями на любом участке паркинга», — отметил директор екатеринбургского отделения ПАО «Вымпелком» Павел Литвяков.

«Атомстройкомплекс» протестировал оборудование для усиления сотовой связи в подземном паркинге комплекса Discovery Residence

По словам заместителя директора компании «Атомстройкомплекс» по девелопменту Надежды Абакумовой, девелопер уходит от концепции, что подземные паркинги могут использоваться только для хранения автомобилей. «Паркинги становятся многофункциональным пространством, которое используют под различные нужны все большее количество людей. И устойчивая сотовая связь — минимальный стандарт комфорта, который «Атомстройкомплекс» стремится обеспечить жителям дома и сотрудникам сервисных служб. У них должна быть возможность разговаривать по телефону и пользоваться интернетом от въезда в паркинг до подъема в квартиру», — отметила Н. Абакумова.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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