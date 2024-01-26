«Атомстройкомплекс» протестировал оборудование для усиления сотовой связи в подземном паркинге комплекса Discovery Residence

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. На первом этаже комплекса апартаментов «Свобода Residence», построенного девелопером ...07.11.2022 Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» получил приз конкурса инновационных проектов недвижимости GOOD INNOVATIONS 2022
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» занял первое место в номинации ...26.10.2021 «Атомстройкомплекс» установит в новостройках оборудование для усиления сигнала сотовых операторов
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. Компания «Атомстройкомплекс» установит в своих новостройках специальное ...23.06.2021 В Екатеринбурге до старта рекламной кампании в ЖК Discovery Residence «Атомстройкомплекса» купили более 150 квартир
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Рекордный ажиотаж на рынке недвижимости вызвал новый проект одного из ведущих ...17.11.2020 «Атомстройкомплекс» установит в апарт-комплексе «Свобода Residence» современную систему звукоизоляции
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Специалисты провели работу по усилению звукоизоляции в межэтажных перекрытиях во второй ...