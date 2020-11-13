Минимальная цена на водку в РФ с января 2021 года вырастет на 5,7%

УрБК, Москва, 13.11.2020. С 1 января 2021 года в России вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Соответствующие приказы Минфина опубликованы на официальном портале правовой информации.



Так, минимальная цена на водку в РФ увеличится на 5,7%, до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная цена на коньяк вырастет на 3% (до 446 руб. за 0,5 литра). На игристое вино (шампанское) — также на 3% (до 169 руб. за 0,75 литра).



Приказы будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.