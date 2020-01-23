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Застройщик Академического района объявил тендер на строительство многоэтажных жилых зданий в квартале № 9

23 январь 2020 (17:23)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило закупку на право заключения договора на строительство многоэтажных жилых зданий в квартале № 9. Об этом говорится в сообщении компании.

Предмет тендера — право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению надземной части и обустройству подземной части многоэтажных жилых зданий 9.6.1, 9.6.2 и строительству подземной автостоянки 9.6.01 в блоке 9.6 в квартале № 9 района Академический Екатеринбурга с комплексной поставкой материалов, оборудования, с благоустройством территории.

Начальная цена выполнения работ составляет 1 млрд 576 млн 165 тыс. 882,35 руб., в том числе НДС 20%.

Сроки выполнения работ: март 2020 года — сентябрь 2021 года.

Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры, а также на ЭТП В2В-center под № 1428396.

Заявки принимаются до 7 февраля 2020 года в 16.00 по местному времени.

Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.

Итоги тендера будут подведены 17 февраля 2020 года.

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