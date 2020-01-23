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Застройщик Академического района объявил тендер на строительство многоэтажных жилых зданий в квартале № 9





Предмет тендера — право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению надземной части и обустройству подземной части многоэтажных жилых зданий 9.6.1, 9.6.2 и строительству подземной автостоянки 9.6.01 в блоке 9.6 в квартале № 9 района Академический Екатеринбурга с комплексной поставкой материалов, оборудования, с благоустройством территории.



Начальная цена выполнения работ составляет 1 млрд 576 млн 165 тыс. 882,35 руб., в том числе НДС 20%.



Сроки выполнения работ: март 2020 года — сентябрь 2021 года.



Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе



Заявки принимаются до 7 февраля 2020 года в 16.00 по местному времени.



Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.



Итоги тендера будут подведены 17 февраля 2020 года. УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило закупку на право заключения договора на строительство многоэтажных жилых зданий в квартале № 9. Об этом говорится в сообщении компании.Предмет тендера — право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению надземной части и обустройству подземной части многоэтажных жилых зданий 9.6.1, 9.6.2 и строительству подземной автостоянки 9.6.01 в блоке 9.6 в квартале № 9 района Академический Екатеринбурга с комплексной поставкой материалов, оборудования, с благоустройством территории.Начальная цена выполнения работ составляет 1 млрд 576 млн 165 тыс. 882,35 руб., в том числе НДС 20%.Сроки выполнения работ: март 2020 года — сентябрь 2021 года.Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры , а также на ЭТП В2В-center под № 1428396.Заявки принимаются до 7 февраля 2020 года в 16.00 по местному времени.Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.Итоги тендера будут подведены 17 февраля 2020 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:23</span><br /><strong>Застройщик Академического района объявил тендер на строительство многоэтажных жилых зданий в квартале № 9</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило закупку на право заключения договора на строительство многоэтажных жилых зданий в квартале № 9. Об этом говорится в сообщении компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092770-zastroyschik-akademicheskogo-rayona-obyavil-tender-na-stroitelstvo-mnogoetazhnyh-zhilyh-zdaniy-v-kvartale-9.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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