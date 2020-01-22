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Компания «ФОРЭС» подвела итоги корпоративного конкурса среди кадровых служб
22 январь 2020 (14:11)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. ООО «ФОРЭС» подвело итоги корпоративного конкурса среди кадровых служб своих подразделений, сообщает пресс-служба компании.
Фотография предоставлена пресс-службой компании «ФОРЭС»
Победителями стали сотрудники Асбестовского отделения «ФОРЭС». Они получили сувенир — «особый мешок пропантов», изготовленный из серпентинита.
«Подводя итоги 2019 года, мы проанализировали объем задач, выполненных каждым из подразделений. Учли инициативный подход к привлечению рабочего персонала из отдаленных районов области, организацию и проведение моноярмарок вакансий ООО «ФОРЭС», количество принятых и, кроме того, оставшихся в компании работников», — отмечает начальник отдела кадров ООО «ФОРЭС» Екатерина Дружинина.
Асбестовское отделение в 2019 году начало сразу три новых крупных проекта: наставничество, обучение инженерно-технических работников, линейных руководителей производства, и «Школу мастеров».
«Эксперимент с наставничеством, когда опытные рабочие обучают новичков, признан удачным. Два других проекта, направленных на повышение квалификации конкретных категорий сотрудников, также показали хорошие результаты», — говорится в сообщении компании «ФОРЭС».
Фотография предоставлена пресс-службой компании «ФОРЭС»
Победителями стали сотрудники Асбестовского отделения «ФОРЭС». Они получили сувенир — «особый мешок пропантов», изготовленный из серпентинита.
«Подводя итоги 2019 года, мы проанализировали объем задач, выполненных каждым из подразделений. Учли инициативный подход к привлечению рабочего персонала из отдаленных районов области, организацию и проведение моноярмарок вакансий ООО «ФОРЭС», количество принятых и, кроме того, оставшихся в компании работников», — отмечает начальник отдела кадров ООО «ФОРЭС» Екатерина Дружинина.
Асбестовское отделение в 2019 году начало сразу три новых крупных проекта: наставничество, обучение инженерно-технических работников, линейных руководителей производства, и «Школу мастеров».
«Эксперимент с наставничеством, когда опытные рабочие обучают новичков, признан удачным. Два других проекта, направленных на повышение квалификации конкретных категорий сотрудников, также показали хорошие результаты», — говорится в сообщении компании «ФОРЭС».
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