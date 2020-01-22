Компания «ФОРЭС» подвела итоги корпоративного конкурса среди кадровых служб

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ФОРЭС»

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. ООО «ФОРЭС» подвело итоги корпоративного конкурса среди кадровых служб своих подразделений, сообщает пресс-служба компании.Победителями стали сотрудники Асбестовского отделения «ФОРЭС». Они получили сувенир — «особый мешок пропантов», изготовленный из серпентинита.«Подводя итоги 2019 года, мы проанализировали объем задач, выполненных каждым из подразделений. Учли инициативный подход к привлечению рабочего персонала из отдаленных районов области, организацию и проведение моноярмарок вакансий ООО «ФОРЭС», количество принятых и, кроме того, оставшихся в компании работников», — отмечает начальник отдела кадров ООО «ФОРЭС» Екатерина Дружинина.Асбестовское отделение в 2019 году начало сразу три новых крупных проекта: наставничество, обучение инженерно-технических работников, линейных руководителей производства, и «Школу мастеров».«Эксперимент с наставничеством, когда опытные рабочие обучают новичков, признан удачным. Два других проекта, направленных на повышение квалификации конкретных категорий сотрудников, также показали хорошие результаты», — говорится в сообщении компании «ФОРЭС».