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Экс-директор компании «Челябгорзеленстрой» осужден на 4 года за хищение около 50 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.01.2020. Бывший директор ООО «Челябгорзеленстрой» осужден за хищение около 50 млн руб. Приговор по уголовному делу вынес Центральный районный суд Челябинска. Экс-руководитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».



Установлено, что обвиняемый в 2014-2016 годах имел доступ к расчетным счетам организации и совершил хищение денежных средств ООО «Челябгорзеленстрой». Общество на постоянной основе выполняло работы в рамках ежегодных целевых контрактов, заключаемых с администрацией Челябинска.



Поступившие в рамках исполненных муниципальных контрактов денежные средства обвиняемый перечислял на расчетные счета ООО «Челябгорзеленстрой». После этого он заключал с аффилированными организациями фиктивные договоры подряда на выполнение аналогичных работ, фактически выполненных подчиненными сотрудниками. Затем руководитель отдавал распоряжение бухгалтеру на перечисление денежных средств указанным организациям за якобы выполненные ими работы.



Впоследствии экс-директор ООО «Челябгорзеленстрой» получал взамен зачисленных на расчетные счета организаций наличные денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 50 млн. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иск представителя потерпевшего о возмещении причиненного материального вреда удовлетворен в полном объеме.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:53</span><br /><strong>Экс-директор компании «Челябгорзеленстрой» осужден на 4 года за хищение около 50 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 22.01.2020. Бывший директор ООО «Челябгорзеленстрой» осужден за хищение около 50 млн руб. Приговор по уголовному делу вынес Центральный районный суд Челябинска. Экс-руководитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092721-eks-direktor-kompaniichelyabgorzelenstroy-osuzhden-na-4-goda-za-hischenie-okolo-50-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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