Новости дня

Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти РФ с 1 марта станет бесплатным

21 январь 2020 (18:02)

УрБК, Москва, 21.01.2020. С 1 марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг, а также сайтов всех федеральных и региональных органов власти РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков по итогам совещания и. о. главы министерства Константина Носкова с крупнейшими операторами связи.

«С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным. Такое решение принято во вторник на совещании, которое провел и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи», — цитирует Евгения Новикова агентство «Прайм».

«Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию», — добавил Е. Новиков.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: