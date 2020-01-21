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ММК внедряет систему автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта

УрБК, Магнитогорск, 21.01.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершает реализацию проекта по созданию системы автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«С помощью новой системы сотрудники смогут удаленно контролировать перемещения железнодорожного транспорта по территории комбината, отслеживать наличие или отсутствие груза в вагонах, следить за их состоянием. Система позволяет определять, где находится тот или иной вагон, по его номеру (все вагоны внутреннего и прямого парка ЖДТ внесены в базу и пронумерованы), а также сигнализирует об отклонениях и неисправностях. Кроме того, система собирает, обрабатывает и хранит видеоинформацию», — говорится в сообщении.



Система автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта интегрирована в диспетчерский комплекс видеонаблюдения за сохранностью ТМЦ ПАО «ММК», и вся информация по отклонениям выводится в круглосуточно функционирующую диспетчерскую службу, что позволяет оперативно принимать меры в случае поломок.



В настоящее время функционирование системы автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта обеспечивают 116 видеокамер на 25 железнодорожных станциях. В I квартале 2020 года планируется завершить проект, установив еще 14 видеокамер на двух станциях.

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