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ММК внедряет систему автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта

21 январь 2020 (09:07)

УрБК, Магнитогорск, 21.01.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершает реализацию проекта по созданию системы автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.

«С помощью новой системы сотрудники смогут удаленно контролировать перемещения железнодорожного транспорта по территории комбината, отслеживать наличие или отсутствие груза в вагонах, следить за их состоянием. Система позволяет определять, где находится тот или иной вагон, по его номеру (все вагоны внутреннего и прямого парка ЖДТ внесены в базу и пронумерованы), а также сигнализирует об отклонениях и неисправностях. Кроме того, система собирает, обрабатывает и хранит видеоинформацию», — говорится в сообщении.

Система автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта интегрирована в диспетчерский комплекс видеонаблюдения за сохранностью ТМЦ ПАО «ММК», и вся информация по отклонениям выводится в круглосуточно функционирующую диспетчерскую службу, что позволяет оперативно принимать меры в случае поломок.

В настоящее время функционирование системы автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта обеспечивают 116 видеокамер на 25 железнодорожных станциях. В I квартале 2020 года планируется завершить проект, установив еще 14 видеокамер на двух станциях.

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