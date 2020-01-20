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ЕВРАЗ НТМК закупил пять новых автобусов для доставки металлургов

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. ЕВРАЗ НТМК выпустил на линию пять новых автобусов для доставки металлургов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Ключи от техники водителям вручил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. Также после капитального ремонта была открыта столовая в кислородно-компрессорном цехе.



«ЕВРАЗ НТМК ведет планомерную работу по переходу на безопасный и более экологичный вид транспорта. Новые автобусы имеют класс «Евро-5», что гарантирует минимальные выбросы в атмосферу. В автобусе 45 мест, салон и кабина водителя оборудованы видеокамерами, спутниковой системой наблюдения и современной системой отопления», — говорится в сообщении.



За 10 лет комбинат приобрел 39 подобных автобусов, обновление парка продолжится в 2020 году.



Для улучшения бытовых условий сотрудников кислородно-компрессорного цеха произведен капитальный ремонт столовой. ЕВРАЗ направил на обновление 23 млн руб. За восемь месяцев здесь заменили все коммуникации, отремонтировали помещения, установили новое кухонное оборудование.



Столовая рассчитана на одновременный обед 55 человек, за смену здесь обедают более 200 металлургов и представителей подрядных организаций.



Столовая отремонтирована в рамках программы ремонтов помещений непроизводственного назначения, которая реализуется более 10 лет и предполагает ремонт столовых, душевых, санузлов и здравпунктов в соответствии с корпоративным.



На комбинате работает 18 столовых, 15 из них уже отремонтированы. Реализация программы продолжится в 2020 году.

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