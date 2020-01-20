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Российские фондовые индексы в январе 2020 года установили новые рекорды

УрБК, Москва, 20.01.2020. В январе 2020 года рост на российском фондовом рынке усилился. По итогам пятничных торгов индекс Мосбиржи вырос до уровня 3196 пунктов, а индекс РТС укрепился до отметки 1637 пунктов, прибавив более 3% с начала года.



Как отмечают аналитики, продолжению новогоднего ралли на отечественных торговых площадках способствовали высокие цены на нефть, а также ожидания сильных финансовых результатов и хороших дивидендных выплат, которые не смогла остановить даже неожиданная отставка правительства РФ и его экс-председателя Дмитрия Медведева.



«В пятницу, 17 января, к 17.00 мск европейские фондовые рынки умеренно подрастали, при этом российский рынок акций показывал несколько более сильную «бычью» динамику. Так, долларовый индекс РТС прибавлял 1,41%, а рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,06%. По-видимому, положительный инвестиционный фон рынку обеспечила встреча нового главы правительства Михаила Мишустина со старой командой Дмитрия Медведева (в присутствии самого экс-премьера). Рынок, возможно, ожидает, что передача премьерских полномочий пройдет гладко и без неприятных неожиданностей, а формирование нового состава правительства не слишком затянется. В социальных сетях уже ходит афоризм: «Медведев ушел, «быки» остались». Впрочем, уже можно ожидать, что экс-глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин будет как минимум не худшим главой правительства по сравнению со своим предшественником. Поэтому в фокусе внимания на этой неделе одни из крупнейших налогоплательщиков России, которые представляют операционные результаты и публикуют иные важные новости», — пояснила в комментарии заместитель руководителя «ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.



При этом котировки нефти марки Brent в пятницу днем выросли на 0,33% и торговались выше отметки 64,42 долл. США за барр. По словам экспертов, возможно, оптимизм рынку обеспечили данные по росту ВВП Китая за 2019 год на 6%, на этом фоне российский рубль в конце рабочей недели укрепился к доллару на 0,2%, а к евро — на 0,43%.



«Мы ожидаем, что на предстоящей неделе индекс РТС проведет торги в интервале 1620-1660 пунктов, а индекс Мосбиржи — в коридоре 3170-3220 пунктов. Курс доллара к рублю ожидаем на уровнях в 61-62,5 руб. за долл. США., курс евро к рублю — 67-69 руб. за евро», — прогнозирует финансовый аналитик Наталья Мильчакова.

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