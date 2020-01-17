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Михаил Мишустин назначен на пост председателя правительства Российской Федерации

УрБК, Москва, 17.01.2020. Президент РФ Владимир Путин 16 января подписал Указ о назначении Михаила Мишустина на пост главы российского правительства. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.



«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.



16 января Государственная дума согласовала кандидатуру нового председателя правительства РФ. Им стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.



За его кандидатуру проголосовали 383 депутата. Воздержался 41 народный избранник.



Напомним, что накануне, 15 января, сразу после ежегодного послания российского президента Федеральному собранию было объявлено об отставке правительства РФ и его председателя Дмитрия Медведева в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

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