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Вчера, 12:22

Минфин РФ поднимет вопрос о налоговой реформе

УрБК, Москва, 08.05.2024. На следующей неделе Минфин планирует начать обсуждение с представителями бизнеса, Госдумой и Совфедом вопрос об изменении налоговой системы. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на и. о. главы Минфина Антона Силуанова.

«На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — сообщил Силуанов в кулуарах инаугурации президента РФ в ответ на вопрос, есть ли уже какие-либо предложения по изменению налоговой системы», — пишет РИА «Новости».

По словам А. Силуанова, в предстоящей реформе в первую очередь будут учитываться предсказуемость условий налогообложения и сбалансированность бюджета. Еще одной задачей станет создание дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые отрасли экономики.

Ранее о модернизации налоговой системы говорил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. В частности, глава государства рассказывал о введении прогрессивной налоговой шкалы и снижении налоговой нагрузки на семьи.
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