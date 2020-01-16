Новости дня

ЦБ сократил до 3,4-3,9 трлн рублей прогноз профицита ликвидности в РФ на конец 2020 года

УрБК, Москва, 16.01.2020. Центробанк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года до 3,4-3,9 трлн руб. против 4,1-4,6 трлн руб. ранее, об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки — декабрь 2019».



«Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года понижен до уровня 3,4-3,9 трлн руб. с 4,1-4,6 трлн руб. после уточнения фактических данных за декабрь 2019 года», — сообщается в данном документе.



Как отмечается в комментарии ЦБ, «в декабре структурный профицит ликвидности снизился на 0,2 трлн руб. — до 2,8 трлн руб. «Этому способствовали увеличение объема наличных денег в обращении и рост остатков средств на корсчетах банков, которые превысили объем поступлений средств по бюджетному каналу», — уточняется в обзоре Банка России.



Как поясняет регулятор, также важным фактором отклонения фактического уровня профицита от прогнозного было несколько запаздывающее выполнение банками усреднения обязательных резервов (ОР).



«Расширение спреда происходило на фоне запаздывающего выполнения банками усреднения обязательных резервов, в том числе в результате ожиданий снижения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России», — говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:03</span><br /><strong>ЦБ сократил до 3,4-3,9 трлн рублей прогноз профицита ликвидности в РФ на конец 2020 года</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.01.2020. Центробанк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года до 3,4-3,9 трлн руб. против 4,1-4,6 трлн руб. ранее, об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки — декабрь 2019».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092603-cb-sokratil-do-34-39-trln-rubley-prognoz-proficita-likvidnosti-v-rf-na-konec-2020-goda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: