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Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 28 коп.

16 январь 2020 (15:22)

УрБК, Москва, 16.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2020 года. Курс долл. США вырос на 13,66 коп. до 61,56 руб., евро — на 28,13 коп. до 68,65 руб.

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