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На ММК внедрили новую технологию маркировки многооборотных средств крепления
16 январь 2020 (10:44)
УрБК, Магнитогорск, 16.01.2020. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) внедрили систему учета многооборотных средств крепления (МСК) с использованием современной технологии маркировки — радиочастотных меток (RFID). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«Маркировка с помощью радиочастотных меток заменила прежние средства маркировки — нанесение информации вручную с помощью краски и штрихкодирование. Цель внедрения новой технологии — повысить качество учета многооборотных средств крепления в ПАО «ММК» и обеспечить сквозное слежение за МСК. Это поможет выполнять требования учетной политики компании и в случае «невозврата» МСК вести претензионную работу с покупателями металлопродукции», — говорится в сообщении.
Опыт эксплуатации новой системы маркировки МСК с помощью радиочастотных меток показал, что RFID-метки — эффективная технология, которая позволяет считывать информацию в сложных условиях металлургического производства. Разработчики системы — ООО «ММК-Информсервис» (общество Группы ММК) и компания ЗАО «КонсОМ СКС» — внедрили учет многооборотных средств крепления с помощью RFID-меток на всех участках цеха подготовки вагонов (ЦПВ) и во всех прокатных цехах ПАО «ММК».
Благодаря новой системе специалисты управления логистики ПАО «ММК» и ЦПВ ООО «Ремпуть» могут оперативно следить за жизненным циклом МСК с помощью мобильного терминала, считывающего метки. Стационарные считыватели в прокатных цехах и на станциях входа/выхода с комбината позволяют в режиме реального времени отслеживать каждую единицу МСК на территории ПАО «ММК» в ключевых точках учета.
В 2019 году внедрение системы и ее интеграция со смежными системами (АСУ «ЖДТ», АСУ «Отгрузка», OEBS) позволили управлению логистики ПАО «ММК» снизить количество ошибок в оперативном учете на 50% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Новая технология маркировки помогает точнее учитывать многооборотные средства крепления на складах и следить за их своевременным возвратом на ММК, что повышает прозрачность бизнес-процесса в части работы с покупателями.
«Маркировка с помощью радиочастотных меток заменила прежние средства маркировки — нанесение информации вручную с помощью краски и штрихкодирование. Цель внедрения новой технологии — повысить качество учета многооборотных средств крепления в ПАО «ММК» и обеспечить сквозное слежение за МСК. Это поможет выполнять требования учетной политики компании и в случае «невозврата» МСК вести претензионную работу с покупателями металлопродукции», — говорится в сообщении.
Опыт эксплуатации новой системы маркировки МСК с помощью радиочастотных меток показал, что RFID-метки — эффективная технология, которая позволяет считывать информацию в сложных условиях металлургического производства. Разработчики системы — ООО «ММК-Информсервис» (общество Группы ММК) и компания ЗАО «КонсОМ СКС» — внедрили учет многооборотных средств крепления с помощью RFID-меток на всех участках цеха подготовки вагонов (ЦПВ) и во всех прокатных цехах ПАО «ММК».
Благодаря новой системе специалисты управления логистики ПАО «ММК» и ЦПВ ООО «Ремпуть» могут оперативно следить за жизненным циклом МСК с помощью мобильного терминала, считывающего метки. Стационарные считыватели в прокатных цехах и на станциях входа/выхода с комбината позволяют в режиме реального времени отслеживать каждую единицу МСК на территории ПАО «ММК» в ключевых точках учета.
В 2019 году внедрение системы и ее интеграция со смежными системами (АСУ «ЖДТ», АСУ «Отгрузка», OEBS) позволили управлению логистики ПАО «ММК» снизить количество ошибок в оперативном учете на 50% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Новая технология маркировки помогает точнее учитывать многооборотные средства крепления на складах и следить за их своевременным возвратом на ММК, что повышает прозрачность бизнес-процесса в части работы с покупателями.
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