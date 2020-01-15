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Антон Силуанов: На поставленные задачи президентом РФ в 2020 году необходимо около 450 млрд рублей
15 январь 2020 (16:26)
УрБК, Москва, 15.01.2020. По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, на демографические меры, которые сегодня, 15 января, обозначил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию, только в 2020 году необходимо 400-450 млрд руб.
Как отметил глава Минфина, поставленные главой государства задачи будут финансово обеспечены в полном объеме.
«Безусловно (справимся — прим. ред.). Поставленные президентом задачи будут финансово обеспечены в полном объеме. Президент в послании также говорил о том, что необходимо все это осуществлять в пределах бюджетной устойчивости, что тоже очень важно», — пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов в мини-интервью телеканалу «Россия-24».
Как сообщает ТАСС, глава Минфина также сказал журналистам, что в 2020 году на демографические меры, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, в следующем году — гораздо больше.
Напомним, что в среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ, где поднял ряд острых вопросов по демографии и социальной помощи россиянам. Особое внимание было уделено финансовой поддержке семей с детьми.
Как отметил глава Минфина, поставленные главой государства задачи будут финансово обеспечены в полном объеме.
«Безусловно (справимся — прим. ред.). Поставленные президентом задачи будут финансово обеспечены в полном объеме. Президент в послании также говорил о том, что необходимо все это осуществлять в пределах бюджетной устойчивости, что тоже очень важно», — пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов в мини-интервью телеканалу «Россия-24».
Как сообщает ТАСС, глава Минфина также сказал журналистам, что в 2020 году на демографические меры, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, в следующем году — гораздо больше.
Напомним, что в среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ, где поднял ряд острых вопросов по демографии и социальной помощи россиянам. Особое внимание было уделено финансовой поддержке семей с детьми.
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