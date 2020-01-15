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Антон Силуанов: На поставленные задачи президентом РФ в 2020 году необходимо около 450 млрд рублей





Как отметил глава Минфина, поставленные главой государства задачи будут финансово обеспечены в полном объеме.



«Безусловно (справимся — прим. ред.). Поставленные президентом задачи будут финансово обеспечены в полном объеме. Президент в послании также говорил о том, что необходимо все это осуществлять в пределах бюджетной устойчивости, что тоже очень важно», — пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов в мини-интервью телеканалу «Россия-24».



Как сообщает ТАСС, глава Минфина также сказал журналистам, что в 2020 году на демографические меры, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, в следующем году — гораздо больше.



Напомним, что в среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ, где поднял ряд острых вопросов по демографии и социальной помощи россиянам. Особое внимание было УрБК, Москва, 15.01.2020. По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, на демографические меры, которые сегодня, 15 января, обозначил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию, только в 2020 году необходимо 400-450 млрд руб.Как отметил глава Минфина, поставленные главой государства задачи будут финансово обеспечены в полном объеме.«Безусловно (справимся — прим. ред.). Поставленные президентом задачи будут финансово обеспечены в полном объеме. Президент в послании также говорил о том, что необходимо все это осуществлять в пределах бюджетной устойчивости, что тоже очень важно», — пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов в мини-интервью телеканалу «Россия-24».Как сообщает ТАСС, глава Минфина также сказал журналистам, что в 2020 году на демографические меры, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, в следующем году — гораздо больше.Напомним, что в среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ, где поднял ряд острых вопросов по демографии и социальной помощи россиянам. Особое внимание было уделено финансовой поддержке семей с детьми.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:26</span><br /><strong>Антон Силуанов: На поставленные задачи президентом РФ в 2020 году необходимо около 450 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 15.01.2020. По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, на демографические меры, которые сегодня, 15 января, обозначил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию, только в 2020 году необходимо 400-450 млрд руб.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092567-anton-siluanov-na-postavlennye-zadachi-prezidentom-rf-v-2020-godu-neobhodimo-okolo-450-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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