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Президент РФ Владимир Путин предложил ввести с 2020 года ежемесячные выплаты для детей до семи лет

УрБК, Москва, 15.01.2020. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшнем ежегодном послании Федеральному собранию выступил с предложением ввести с 2020 года ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет. Выплаты предусмотрены для малоимущих семей.



По его словам, в среднем выплаты на одного ребенка составят 11 тыс. руб. в месяц. При этом глава государства попросил оперативно заняться этим вопросом.



Кроме того, он предложил увеличить размер материнского капитала при рождении второго и следующего детей на 150 тыс. руб. Как уточнил Владимир Путин, общий размер маткапитала для семей с двумя детьми превысит 616 тыс. и ежегодно будет индексироваться.

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