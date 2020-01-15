«Уральские авиалинии» подвели итоги года

В 2019 году «Уральские авиалинии» пополнили авиапарк новейшими лайнерами семейства Airbus A320neo и ввели в эксплуатацию новый производственный комплекс. Важным достижением года также стало увеличение пассажиропотока.«Уральские авиалинии» в 2019 году перевезли 9 млн 616 тыс. 908 пассажиров. Это на 7% больше уровня предыдущего года. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) было перевезено 4 млн 775 тыс. 688 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 4 млн 841 тыс. 220 человек. Всего за этот период выполнено 63 тыс. 865 рейсов (плюс 3% к 2018 году), среди них ВВЛ — 32 тыс. 652, МВЛ — 31 тыс. 213. Пассажирооборот вырос на 8% и составил 23 млрд 387 млн 609 тыс. пасс. км.В декабре 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 647 тыс. 251 пассажир, что выше показателя 2018 года на 12%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 333 тыс. 075 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 314 тыс. 176 человек. В декабре «Уральские авиалинии» выполнили 4 тыс. 824 рейса (плюс 8% к прошлому году), среди них 2 тыс. 317 рейсов по МВЛ, 2 тыс. 507 ― по ВВЛ.В 2019 году авиакомпания открыла новые направления: Москва — Лондон, Екатеринбург — Сиань — Пхукет, Жуковский — Будапешт, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Алматы, Иркутск — Бангкок, Пермь — Прага, Москва — Благовещенск, Жуковский — Ереван, Москва — Бордо, Москва — Монпелье и другие.Важным событием для авиакомпании в прошедшем году стало пополнение флота четырьмя новыми самолетами семейства Airbus A320neo (один А321 neo и три А320 neo). Еще один A321neo прибудет в январе 2020 года. Кроме того, в 2019 году авиакомпания ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс с цехами по обслуживанию и производству компонентов воздушных судов.Отметим, что в 2020 году «Уральские авиалинии» продолжают расширять географию полетов. Авиакомпания анонсировала запуск новых рейсов на китайский остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени.Новая полетная программа стартует в феврале 2020 года. Она будет включать следующие маршруты: с 6 февраля: Екатеринбург — Хайкоу — по четвергам; с 7 февраля: Тюмень — Хайкоу — по пятницам; с 7 февраля: Хайкоу — Тюмень — по пятницам; с 8 февраля: Хайкоу — Екатеринбург — по субботам.Рейсы будут выполняться на новом лайнере Airbus A321neo с технической посадкой в Новосибирске. Маршрут разработан совместно с Государственным туроператором Китая CITS Beijing.Отметим, что авиакомпания «Уральские авиалинии» является многократным лауреатом международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», SafetyLeaders Awards, «Лучшие социальные проекты России», National Geographic Traveler Awards, Loyalty Аwards Russia, «Время инноваций» и другие.География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 47 авиалайнеров (3 А320neo, 1 A321neo, 23 А320, 15 А321 и 5 А319).