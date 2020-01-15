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В 2019 году доля одобренных заявок на кредиты в Свердловской области сократилась на 3,3 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. В 2019 году количество одобренных заявок на кредиты в Свердловской области сократилось на 3,3 процентного пункта, до 34,6%, по сравнению с 2018 годом, когда этот показатель составлял 38%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России положительные решения выдавались по чуть более трети поданных заявок ― 36,9%. Это на 4,1 процентного пункта меньше, чем в 2018 году, когда этот показатель находился на уровне 41%.



Отмечается, что самая высокая доля одобрений кредитных заявок в регионах РФ была выявлена в Кировской (43,4%) и Вологодской (42,4%) областях, а также в Удмуртской Республике (42,0%), Республике Карелия (41,7%) и Архангельской области (41,6%).



Самая низкая доля одобрений кредитов в прошлом году была зафиксирована в Кабардино-Балкарской Республике (24,0%), а также в республиках Карачаево-Черкессия (25,4%), Тыва (27,2%), Северная Осетия ― Алания (27,3%) и Ингушетия (27,4%).

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