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ГИБДД Свердловской области призывает отказаться от выбора водителей с помощью мобильного приложения для междугородних поездок

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Управление ГИБДД Свердловской области предупреждает, что совместные междугородние поездки, организованные с помощью поиска водителей на интернет-сайтах и в мобильных приложениях, могут быть очень опасны.



Как сообщает пресс-служба ведомства, зачастую такие водители не имеют достаточного опыта управления автомобилем, даже несмотря на указанный водительский стаж, а транспортное средство может быть неисправно. Сотрудники ГИБДД рекомендуют не экономить на безопасности и пользоваться легальными перевозчикам.



В качестве примера Госавтоинспекция приводит ДТП, которое произошло накануне на 290 км автодороги Екатеринбург ― Нижний Тагил ― Серов с участием автомобиля Toyota. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и съехала в кювет, врезавшись в дерево. В машине также находились 4 пассажира, двое из которых получили травмы.



«Сотрудниками ГИБДД установлено, что женщина-водитель вместе со своим знакомым запланировали поездку в Екатеринбург. Информацию о поиске попутчиков она разместила на одном из интернет-сервисов. Позже с ней связались пассажиры-попутчики, которых она впоследствии забрала в Серове. Во время движения все пассажиры автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности. Если бы ремни безопасности не использовались, то пострадавших было бы больше и травмы были значительно серьезнее», ― говорится в сообщении.



По факту ДТП будет проведено дознание.

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