Новости дня
ГИБДД Свердловской области призывает отказаться от выбора водителей с помощью мобильного приложения для междугородних поездок
15 январь 2020 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. Управление ГИБДД Свердловской области предупреждает, что совместные междугородние поездки, организованные с помощью поиска водителей на интернет-сайтах и в мобильных приложениях, могут быть очень опасны.
Как сообщает пресс-служба ведомства, зачастую такие водители не имеют достаточного опыта управления автомобилем, даже несмотря на указанный водительский стаж, а транспортное средство может быть неисправно. Сотрудники ГИБДД рекомендуют не экономить на безопасности и пользоваться легальными перевозчикам.
В качестве примера Госавтоинспекция приводит ДТП, которое произошло накануне на 290 км автодороги Екатеринбург ― Нижний Тагил ― Серов с участием автомобиля Toyota. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и съехала в кювет, врезавшись в дерево. В машине также находились 4 пассажира, двое из которых получили травмы.
«Сотрудниками ГИБДД установлено, что женщина-водитель вместе со своим знакомым запланировали поездку в Екатеринбург. Информацию о поиске попутчиков она разместила на одном из интернет-сервисов. Позже с ней связались пассажиры-попутчики, которых она впоследствии забрала в Серове. Во время движения все пассажиры автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности. Если бы ремни безопасности не использовались, то пострадавших было бы больше и травмы были значительно серьезнее», ― говорится в сообщении.
По факту ДТП будет проведено дознание.
Как сообщает пресс-служба ведомства, зачастую такие водители не имеют достаточного опыта управления автомобилем, даже несмотря на указанный водительский стаж, а транспортное средство может быть неисправно. Сотрудники ГИБДД рекомендуют не экономить на безопасности и пользоваться легальными перевозчикам.
В качестве примера Госавтоинспекция приводит ДТП, которое произошло накануне на 290 км автодороги Екатеринбург ― Нижний Тагил ― Серов с участием автомобиля Toyota. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и съехала в кювет, врезавшись в дерево. В машине также находились 4 пассажира, двое из которых получили травмы.
«Сотрудниками ГИБДД установлено, что женщина-водитель вместе со своим знакомым запланировали поездку в Екатеринбург. Информацию о поиске попутчиков она разместила на одном из интернет-сервисов. Позже с ней связались пассажиры-попутчики, которых она впоследствии забрала в Серове. Во время движения все пассажиры автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности. Если бы ремни безопасности не использовались, то пострадавших было бы больше и травмы были значительно серьезнее», ― говорится в сообщении.
По факту ДТП будет проведено дознание.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На трассе Екатеринбург — Курган в результате падения платформы крана есть погибший и пострадавшие
- Госавтоинспекция Свердловской области вновь призывает водителей сменить летние шины на зимние
- В Екатеринбурге ГИБДД призвала граждан не пользоваться приложениями по заказу такси
- Управление ГИБДД ГУВД по Свердловской области: Водители автобусов, на которых отсутствуют ремни безопасности, предусмотренные заводом-изготовителем, с 1 марта 2010 года будут штрафоваться
- Управление ГИБДД ГУВД по Свердловской области: Автобусы, на которых отсутствуют ремни безопасности, предусмотренные заводом-изготовителем, с 1 марта будут сняты с междугородных рейсов