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«Уральские авиалинии» снизили стоимость на перелет из Жуковского в Прагу и обратно

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты из Жуковского в Прагу. В период с 14 по 31 января перелет в одну сторону составит от 3 тыс. руб. и от 6 тыс. 840 руб. туда-обратно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Кроме того, авиакомпания предлагает приобрести билеты по этому направлению со скидкой для компаний от 4 до 9 человек.



«Если вы хотите лететь с друзьями, успевайте купить билеты с дополнительной скидкой в 20% от тарифа. Только с 14 по 15 января применяйте промокод GROUP при покупке авиабилетов на компанию от 4 до 9 человек. Стоимость по промокоду на человека составит от 2 тыс. 829 руб. в одну сторону и от 6 тыс. 648 руб. туда-обратно», ― говорится в сообщении.



Отмечается, что рейсы Жуковский ― Прага ― Жуковский выполняются ежедневно на лайнерах семейства Airbus.



Авиабилеты в Прагу из Жуковского можно приобрести на сайте «Уральских авиалиний», в мобильном приложении Ural Airlines, в любой авиакассе, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или на короткий номер *0262. Количество мест ограничено.

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