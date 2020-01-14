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В Екатеринбурге на уборку снега вышли 183 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга сегодня, 14 января, задействовали для уборки снега 360 дорожных рабочих и 183 единицы спецтехники. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.



«Во вторник, 14 января, на ручной расчистке от снега пешеходных зон мегаполиса будет трудиться 360 дорожных рабочих. Для уборки городских улиц от снежной массы задействуют 183 единицы специализированной техники, в том числе 23 комбинированные дорожные машины, 41 трактор, 11 фронтальных погрузчиков, 79 самосвалов и другую», — говорится в сообщении.



Всего в январе 2020 года службы благоустройства всех семи административных районов уральской столицы уже отправили на снежные свалки почти 178 тыс. т снега.

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