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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в совещании по вопросам зачисления детей в первые классы

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в расширенном совещании по вопросам зачисления детей в первые классы. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.



В ходе встречи представители региональной власти и местного самоуправления Уральского федерального округа (УрФО) обсудили готовность и особенности организации приемной кампании по зачислению детей в первые классы.



Напомним, что в этом году за парты впервые сядут около 21 тыс. 500 юных жителей уральской столицы. Для них свои двери откроют 157 общеобразовательных организаций, в том числе и две современные школы: № 79 в микрорайоне Академическом и № 215 в микрорайоне Солнечном.



«С 2020 года (в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве) установлено преимущественное право зачисления детей в начальные классы школ, где уже учатся их старшие братья и сестры. Кроме того, традиционно первоочередное право записи имеют льготные категории граждан. Первая волна набора, в ходе которой заявления могут подать родители «льготники», продлится до 23 января 2020 года», — говорится в сообщении.



Основной же этап подачи заявлений будет проходить с 29 января по 30 июня 2020 года. Так, с 29 января заявления смогут подать жители Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов, с 30 числа — родители малышей из Железнодорожного и Орджоникидзевского, и с 31 января такая возможность появится у горожан из Кировского и Октябрьского районов. В это время заявления смогут подать родители тех детей, которые проживают на прикрепленной к школе территории (имеющих постоянную или временную регистрацию).

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