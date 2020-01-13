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Свердловский кожвендиспансер выплатит жителю Екатеринбурга 226 тыс. рублей компенсации за поврежденный автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» («СОКВД») по решению облсуда заплатит 226 тыс. 917 руб. в качестве возмещения материального ущерба екатеринбургскому автовладельцу.



Как сообщили в пресс-службе свердловского облсуда, в феврале 2019 года мужчина припарковал свой автомобиль Ford Focus на ул. Розы Люксембург в Екатеринбурге рядом со зданием ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» («СОКВД»). На машину с крыши здания упал снежный сугроб, серьезно повредив левую сторону автомобиля. В тот же день автовладелец обратился в полицию, после чего был составлен протокол осмотра места происшествия, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.



Между тем мужчина обратился к оценщикам. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа деталей составила 202 тыс. 700 руб., сумма утраты товарной стоимости автомашины определена специалистом в размере 9 тыс. 108 руб., а услуги по оценке размера вреда обошлись заказчику в 6 тыс. 500 руб. В итоге автолюбитель подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга к ГБУЗ СО «СОКВД» о возмещении вреда, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов.



Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга данный иск был удовлетворен частично. В частности, было принято решение взыскать со свердловского областного кожвендиспансера возмещение вреда в сумме 215 тыс. 2 руб., 6 тыс. 500 руб. — стоимость оценочных работ, а также расходы по оплате госпошлины — 5 тыс. 415 руб. Однако решение не устроило ответчика и было обжаловано в вышестоящей инстанции.



В итоге Свердловский областной суд признал доказанным факт падения снега на автомобиль с крыши кожвендиспансера, также было доказано, что инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения ГБУЗ СО «СОКВД» обязательств по очистке кровли здания от снега. Кроме того, суд апелляционной инстанции не нашел грубой неосторожности в действиях истца, оставившего автомобиль вблизи фасада здания. В частности, было установлено, что автовладелец не нарушил каких-либо запретов, правил, у парковки не было ограждений, знаков, запрещающих остановку или стоянку транспортного средства.



Таким образом, Свердловский областной суд оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений и обязал выплатить автомобилисту причиненный ущерб в сумме 226 тыс. 917 руб.

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